VIDEO Inundație de proporții în cea mai cunoscută stație de metrou din New York, Times Square: „Perdele de apă” au curs din tavan

Cea mai cunoscută şi mai aglomerată staţie de metrou din New York, Times Square, a căzut pradă unor inundaţii semnificative în primele ore ale zilei de marţi, în urma spargerii unei conducte în acest megalopolis american care se confruntă cu o infrastructură îmbătrânită, relatează AFP.

Autoritatea Metropolitană de Transport (MTA) a difuzat marţi videoclipuri şi fotografii în care se văd perdele de apă căzând în cascadă din tavanul staţiei Times Square - 42nd Street, în inima Manhattanului. Apa s-a revărsat rapid peste şinele mai multor linii, scrie news.ro.

MTA New York City Transit, care gestionează una dintre cele mai vechi şi mai dense reţele de metrou din lume - care funcţionează 365 de zile pe an şi 24 de ore pe zi - a precizat pe site-ul său de internet că o conductă de mari dimensiuni aflată sub carosabil s-a fisurat la intersecţia dintre 7th Avenue şi 40th Street, în Manhattan.

În fotografiile şi înregistrările video distribuite presei, se poate vedea suprafaţa asfaltului inundată şi nivelul apei care creşte foarte repede pe şinele subterane ale metroului.



Traficul a fost bineînţeles întrerupt şi alimentarea cu apă a cartierului a fost oprită, în timp ce sute de muncitori şi ingineri de la MTA au pompat şi au curăţat. Totul a revenit la normal până la prânz.

Metroul newyorkez, care a început să funcţioneze în 1868 şi a fost dat în exploatare totală în 1904, este unul dintre cele mai extinse din lume, dar infrastructura sa se află adesea într-o stare jalnică într-un megalopolis de peste 8,5 milioane de locuitori. Times Square, cu panourile sale publicitare iluminate, este unul dintre cele mai aglomerate locuri din New York, milioane de turişti aflându-se acolo în fiecare an.

