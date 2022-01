Suma uriașă pe care o nepoată a lui Donald Trump a dat-o pentru un apartament luxos în New York

Mary Trump, o nepoată a fostului președinte Donald Trump, care a scris o carte cu dezvăluiri despre familia Trump, a plătit 7 milioane de dolari pentru un apartament în Manhattan.

Apartamentul se află în 565 Broome, o proprietate luxoasă din Soho, proiectată de arhitectul italian Renzo Piano, laureat al premiului Pritzker, relatează Wall Street Journal citat de Mediafax.

Locuința, cu o suprafață de aproximativ 2.250 de metri pătrați, are trei dormitoare și a fost vândută de către dezvoltator. Mary Trump nu a făcut comentarii despre această tranzacție.

Memoriile sale din 2020, "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man", s-au vândut în aproape un milion de exemplare în precomenzi și vânzări în prima zi.

Firma imobiliară italiană Bizzi & Partners Development a dezvoltat proiectul împreună cu Aronov Development și Halpern Real Estate Ventures. În 2018, cofondatorul Uber, Travis Kalanick, a cumpărat un penthouse în clădire pentru aproximativ 36 de milioane de dolari.

Editor : G.M.