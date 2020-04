Țara lăudată pentru răspunsul ei la pandemia de coronavirus se confruntă acum cu un al doilea val de infectări. Ce a dus la reinfectare

În urmă cu mai puțin de o lună, Singapore era lăudată drept țara cu un răspuns adecvat la pandemia de coronavirus care afectează toată planeta în ultimele luni. Astăzi, însă, situația nu mai este atât de bună pentru orașul-stat, afectat acum de un nou val de infectări, relatează CNN.

În mod încurajator pentru restul lumii, Singapore părea că reușise să țină epidemia sub control fără să impună o carantină generalizată sau restricții de călătorie serioase, măsuri pe care oamenii din țările cele mai afectate le-au îndurat multă vreme.

Singapore și-a monitorizat cu diligență cazurile de infectare, a instituit carantină pentru toți cei bănuiți care ar avea coronavirus și a celor care au avut contacte cu ei. În același timp, o campanie de conștientizare i-a încurajat pe oameni să ia și precauții personale. Pacienții au fost tratați cu grijă, în așa fel încât cadrele medicale să nu se îmbolnăvească, iar infrastructura moștenită de la epidemia de SARS din 2003 a fost utilizată la maximum.

Minunea nu a durat mult, însă, pentru că al doilea val de coronavirus a lovit puternic. Din 17 martie și până astăzi, numărul de cazuri confirmate de coronavirus din Singapore a crescut de la 266 până la 5900, conform datelor Universității Johns Hopkins.

Chiar dacă această cifră ar putea părea mică, în condițiile în care cifrele în SUA și în Europa sar de sute de mii de infectați sau de decedați, Singapore are o populație de 5.7 milioane și o suprafață mai mică decât cea a orașului New York, ceea ce face ca aceste cifre să fie mai semnificative.

Dar Singapore are și avantaje pe care alte țări nu le au – are granițe cu o singură țară – Malaezia și poate să își controleze mult mai bine granițele. Are, de asemenea, un sistem medical de top și o propensiune spre ceea ce unii ar numi „reguli draconice”.

Care este motivul pentru care a apărut acest nou val? Răspunsul ar putea fi numărul mare de cazuri de printre muncitorii străini care locuiesc în camere aglomerate și o subestimare a vitezei cu care s-au răspândit infecțiile în ele, mai ales într-o țară care nu a instituit măsuri de carantinare.