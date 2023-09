Tatăl lui Elon Musk este îngrijorat că fiul său ar putea fi vânat de asasini. „Este o primă salvă sponsorizată de guvernul din umbră”

Tatăl șefului Tesla și SpaceX a declarat că se teme că miliardarul ar putea fi asasinat după ultimele dezvăluiri apărute în presa americană despre rolul pe care Elon Musk îl joacă în deciziile luate de guvernul Statelor Unite, scrie Insider.

Errol Musk, în vârstă de 77 de ani, a criticat un articol recent publicat în The New Yorker în care era investigată influența pe care cel mai bogat om al planetei o are asupra deciziilor luate de guvernul american în privința războiului din Ucraina.

Oficialii de la Pentagon au spus pentru The New Yorker că Elon Musk este tratat ca un „oficial neales” și s-au arătat îngrijorați de atitudinea sa față de Vladimir Putin. Raportul a evidențiat, de asemenea, cât de importanți sunt sateliții Starlink în războiul din Ucraina.

„Este un atac comandant, o primă salvă sponsorizată de guvernul din umbră împotriva lui Elon”, a spus bătrânul Musk pentru The U.S. Sun. Întrebat de reporter dacă se teme că „guvernul din umbră” l-ar putea asasina pe fiul său, tatăl miliardarului a răspuns „da”.

Relația dintre șeful Tesla, SpaceX și X (fostul Twitter) și Errol Musk pare să fie una tensionată, miliardarul spunând despre tatăl său că este „un om groaznic”.

Musk senior a descris articolul apărut în The New Yorker drept „focul de artilerie” prin care inamicul este „înmuiat” înainte de atacul decisiv.

În luna mai a anului trecut, miliardarul a părut să glumească despre posibilitatea de a „muri în condiții suspecte” după ce a intrat într-un conflict cu șeful agenției spațiale rusești în legătură cu decizia de a le trimite terminale Starlink soldaților ucraineni.

Un inginer X a spus pentru BBC că Elon Musk este mereu flancat de doi bodyguarzi în interiorul sediului propriei sale companii, chiar și când merge la toaletă. Mai mult, miliardarul ar fi cerut să fie construită o nouă toaletă lângă biroul său din sediul fostului Twitter ca să nu mai fie nevoit să îi scoale din somn la mijlocul nopții pe agenții săi de pază.

Problemele de securitate ale lui Elon Musk s-au remarcat cel mai mult în luna decembrie a anului trecut atunci când a apărut controversa legată de monitorizarea avionului său privat.

Jurnaliștii care au distribuit linkuri spre contul X @ElonJet au fost interziși temporar, iar Musk i-a acuzat că doresc să îi facă rău. Incidentul a avut loc după ce Musk a spus că mașina în care circula fiul său a fost urmărită de un „hărțuitor nebun” care credea că în mașină se află Elon.

