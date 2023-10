Teroriștii Hamas au verificat casele cu lanterna. Supraviețuitor: Au început să le ardă, în unele mai erau oameni

S-a ascuns într-un colț, după pat, în timp ce teroriștii Hamas îl căutau cu lanterna, în casă. Așa a reușit să supraviețuiască un tânăr dintr-unul dintre cătunele atacate de teroriști.

Reporter Digi24: Care a fost cel mai emoționant moment prin care ai trecut? Cel pe care probabil nu-l vei uita niciodată?

Yoav Bazer: "Cred că atunci când eram întins pe podea, între pat și perete, și erau oameni care trăgeau în casa mea, căutându-mă. Asta e imaginea pe care nu mi-o voi scoate niciodată din cap. Niciodată nu am văzut, în toți anii mei, o persoană, un terorist în kibbutzul meu. Cunosc oameni care au văzut asta, dar n-am experimentat eu însumi."

Reporter Digi24: Cum te-ai simțit în momentul acela? Ce îți trecea prin minte?

Yoav Bazer: "Doar m-am trezit și eram confuz și speriat. Nu aveam telefonul cu mine pentru că eram în camera de siguranță. Nu am avut o cale să comunic cu cineva. Am stat ascuns până i-am auzit că se îndepărtează. I-am auzit, erau încă în kibbutz, nu s-au oprit din a împușca.

Am auzit multe lucruri, dar odată ce am auzit că nu mai sunt în apropiere, am apucat exteriorul ușii de la camera de siguranță și am văzut prin ușa deschisă o grămadă de fum.

Au început să ardă casele oamenilor. Acum pot să spun că în unele dintre casele pe care le-au ars încă mai erau oameni."

