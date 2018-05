The Economist: De ce a fost ocolită Italia de atacurile teroriste. Cei 3 factori care au ținut-o în siguranță

Italia se numără printre puținele țări europene care au reușit până acum să împiedice atacurile teroriste și să asigure liniștea și siguranța cetățenilor săi. Un lucru remarcabil, notează The Economist, în condițiile în care Marea Britanie, Franța, Spania sau Germania nu au reușit să anihileze la timp atacuri de amploare, organizate de membrii Statului Islamic.

Foto: Guliver/Getty Images

Statul Islamic a amenințat Roma și Milano în numeroase clipuri de propagandă, în care își îndemna adepții să aducă jihadul asupra Italiei și să ucidă italieni. Imaginea unui bărbat care strânge în mână un cuțit, însoțită de mesajul „Devi combatterli (Trebuie să luptați contra lor), a circulat în luna august pe Telegram, rețeaua preferată de comunicare a Statului Islamic. În numeroase mesaje, gruparea teroristă își îndemna adepții să lanseze atacuri asupra Italiei, în special în orașele mari, precum Roma sau Milano.

„Excepția Italiei scade greutatea argumentului că de vină pentru atacurile teroriste sunt imigranții ilegali: în prima jumătate a lui 2017, în Italia au ajuns 82% dintre imigranții ilegali din Europa.

Una dintre cele mai „colorate” explicații pentru care Italia a fost ocolită de terorism este faptul că mafia italiană i-a împiedicat în tăcere pe jihadiști să își construiască rețele. Însă acest argument pierde din greutate când este analizată distribuția populației musulmane pe teritoriul Italiei. The Economist îl citează pe Arturo Varvelli, de la Institutul pentru Studii Politice din Milano, care spune că mafia italiană are un control mai mare asupra sudului Italiei, în timp ce majoritatea musulmanilor trăiesc în nordul Italiei.

„Într-o oarecare măsură, contribuie și Mafia”, spune un înalt oficial al forțelor armate. „Însă lucrurile nu se întâmplă așa cum cred oamenii”, adaugă acesta.

Carabinierii italieni au căpătat o vastă experiență din lupta contra organizațiilor mafiote și sunt deja obișnuiți să monitorizeze îndeaproape grupuri periculoase. Problema Italiei cu crima organizată se reflectă și în ușurința cu care judecătorii aprobă mandate de ascultare a telefoanelor sau a calculatoarelor unor suspecți.

Pe 24 septembrie, Italia a expulzat a 209-a persoană, din motive de „extremism religios”. Un tânăr musulman în vârstă de 22 de ani a fost eliberat din custodia poliției, după ce fusese arestat pentru că a încercat să convingă mai mulți oameni să nu intre într-o biserică. El se afla sub supravegherea polițiștilor încă din 2016, când mai fusese reținut. Autoritățile italiene l-au trimis la Tirana, în Albania, și i-au interzis să mai pătrundă pe teritoriul Italiei.

Pe de altă parte, The Economist mai notează și că poliția italiană are de monitorizat un număr mult mai mic de suspecți față de Franța sau Marea Britanie. Un studiu de la American National Bureau of Economic Research arată că doar 87 de luptători străini se află în Italia, în comparație cu 760 în Marea Britanie și în jur de 2.500 în Franța, în condițiile în care cele trei state au o populație asemănătoare ca număr.

Arturo Varvelli susține că Italia numără mai puțini imigranți musulmani tineri, care sunt mai predispuși radicalizării: 0,3% dintre rezidenții italieni de origine musulmană fac parte din a doua generație (cei născuți într-o altă țară decât cea din care provin părinții lor), spre deosebire de 3% în Marea Britanie și 3,9% în Franța. Din Italia lipsesc și ghettourile musulmane, cunoscute în Franța sub denumirea de „banlieues”.

Michele Groppi, de la Academia de Apărare a Marii Britanii, indică și un al treilea factor care a ținut departe atacurile teroriste de Italia: în vremea în care al-Qaida era una dintre cele mai puternice organizații teroriste din lume, Italia reprezenta baza sa de logistică din Europa: „Acest lucru ne-a ținut în siguranță, faptul că ei aveau nevoie de noi”, spune Groppi.

De atunci, situația s-a schimbat: mai mulți jihadiști care au comis atacuri sângeroase în Europa aveau legături cu Italia. Printre ei s-a numărat și Youssef Zaghba, un italian de origine marocană, care este unul dintre cei trei teroriști care au ucis opt persoane pe London Bridge, anul trecut.

Groppi mai susține că în momentul în care Libia ar deveni noua scenă a luptătorilor jihadiști, abia atunci Italia și Vaticanul ar putea deveni ținte principale ale atacurilor teroriste.