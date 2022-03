"Am îmbătrânit cu zece ani", spune Olena Zelenska, soţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, într-un mesaj video transmis la o lună de la începutul războiului în care au murit 121 de copii, iar sute de mii de oameni sunt blocați în Mariupol, Kiev și Harkov. "Oamenii care au avut case, locuri de muncă și planuri chiar ieri au pierdut totul simultan - iar acum depind de ajutorul umanitar", spune prima doamnă a Ucrainei.

"Exact acum o lună, am fost treziți de sunetele exploziilor care nu s-au mai oprit de atunci. Ne-am trezit într-o realitate diferită, unde războiul a venit în casele noastre.

Timpul zboară altfel în război. Am îmbătrânit cu zece ani. Am învățat să diferențiem sunetele artileriei care vin în timpul bombardamentului.

Nu ne-am confruntat doar cu un agresor rus - am întâlnit criminali de război care ucid în mod deliberat civili", a transmis Olena Zelenska, într-un mesaj emoționat postat pe Facebook, împreună cu un clip care arată zone întregi din Ucraina, devastate de bombardamente.

"El ucide copii — o sută douăzeci și unu de copii morți — o sută două zeci și una de răni ale inimilor noastre care nu se vor vindeca niciodată.

Civilii uciși de bombardamentele inamice zac în mormintele comune din Mariupol, Irpen, în curțile propriilor case.

Sute de mii dintre oamenii noștri sunt lipsiți de orice mijloc de comunicare de către inamic - în subsolurile regiunilor Mariupil, Kyiv și Harkiv.

Peste zece milioane de refugiați au fost obligați să se mute în alte regiuni sau țări. Oamenii care au avut case, locuri de muncă și planuri chiar ieri au pierdut totul simultan - iar acum depind de ajutorul umanitar.

Treisprezece distruse și 246 de spitale bombardate sunt, de asemenea, viața cuiva, deoarece li s-a luat dreptul de a primi tratamentul necesar. Șase medici au fost uciși, iar șaisprezece au fost răniți. Totuși, medicii noștri continuă să salveze vieți chiar și în aceste condiții dure. Și peste 15.000 de bebeluși s-au născut în subsolurile spitalului.

291 de școli au fost avariate sau demolate. Totuși, copiii nostri studiază în adăposturi anti-bombă pentru că vor avea nevoie de cunoaștere în viața lor liniștită, pe care fără îndoială le vor avea curând.

Atâta timp cât trăim, există întotdeauna acel „încă. Cât trăim, putem reconstrui ceea ce a fost distrus; putem vindeca suferința și putem deveni versiuni mai bune și mai puternice ale noastre. Astfel, trebuie să trăim!

Luna aceasta am descoperit ceva despre noi. Am învățat cum ne unim într-o clipă și ripostăm. Cât de altruist ajutăm și împărtășim puținul pe care îl avem. Că nu renunțăm niciodată. Am demonstrat cât de mult ne iubim familiile și prietenii. Cât de mult ne prețuim orașele și străzile iubite. Cu câtă pasiune ne iubim țara. Și că toți suntem ucraineni - indiferent de regiune, naționalitate sau limbă.

Vreau să mă înclin în fața voastră a tuturor - indiferent dacă aveți în prezent o armă sau un copil. Pentru că voi salvați Ucraina și întreaga lume: acest război este la marginea Europei.

Mulțumesc Lumii și Europei, care înțeleg asta și au devenit tutori pentru femeile și copiii noștri.

Încă auzim exploziile în afara ferestrei noastre. Dar vor deveni artificiile noastre victorioase foarte curând", este mesajul Olenei Zelenska.

Editor : G.M.