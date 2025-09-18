Regele Charles a lăudat angajamentul personal al președintelui Trump de a „găsi soluții la unele dintre cele mai dificile conflicte din lume”, cerând sprijinul SUA pentru Ucraina împotriva „tiraniei”, într-un discurs ținut la banchetul organizat cu ocazia vizitei de stat a președintelui SUA în Marea Britanie, relatează BBC.

În răspunsul său, președintele Trump a salutat relația specială dintre SUA și Marea Britanie, spunând că termenul „special” nu este suficient pentru a o descrie.

Discursul regelui, ținut în cadrul unei cine fastuoase pentru 160 de invitați la Castelul Windsor, a subliniat legăturile profunde dintre cele două țări și necesitatea menținerii legăturilor culturale, comerciale și militare.

„Tirania amenință din nou Europa”

„Poporul nostru a luptat și a murit împreună pentru valorile care ne sunt dragi”, a spus regele.

„În cele două războaie mondiale, am luptat împreună pentru a învinge forțele tiraniei. Astăzi, în momentul în care tirania amenință din nou Europa, noi și aliații noștri suntem uniți în sprijinul Ucrainei pentru a descuraja agresiunea și a asigura pacea.”

Vizita de stat va continua joi, cu participarea reginei Camilla și a prințesei de Wales la evenimente alături de Prima Doamnă Melania Trump.

Vizita va trece de la un spectacol regal la discuții politice și o conferință de presă, în timp ce Trump se va deplasa pentru a se întâlni cu prim-ministrul Keir Starmer la reședința sa de la țară, Chequers.

Banchetul de stat de miercuri a avut loc la sfârșitul unei zile pline de fast și politică, în care președintele a fost întâmpinat la Windsor de rege, regină și o serie de membri ai familiei regale.

La sosire, președintele și Melania Trump au coborât din trăsurile ornamentate în curtea pitorească a castelului, înainte de a inspecta trupele pe peluzele perfect îngrijite.

Prințul și prințesa de Wales au fost, de asemenea, prezenți pentru a-l întâmpina pe vizitatorul american în cadrul acestei ofensive de farmec regal, organizând o întâlnire privată „caldă și prietenoasă” cu președintele și Melania Trump.

Trump l-a lăudat pe prințul William

În discursul său de la banchet, președintele l-a lăudat pe prințul William, spunând că va avea „un succes incredibil în viitor” și a numit-o pe Catherine „radiantă, sănătoasă și frumoasă”.

A doua vizită de stat istorică a lui Trump a arătat o relație bună între rege și președinte, inclusiv câteva momente prietenoase în timp ce urmăreau parada ceremonială.

Regele părea să-l avertizeze în glumă pe președinte să fie atent la sabia unuia dintre soldații de la paradă.

Președintele Trump a manifestat un mare interes când i s-a arătat Capela Sfântului Gheorghe, spunând: „Ce loc, ce loc” și, uitându-se la documentele istorice ale Colecției Regale despre independența SUA, a comentat: „Treaba adevărată”.

Vizitele de stat sunt o formă de diplomație soft power, folosind ospitalitatea regală pentru a construi relații cu parteneri internaționali importanți – dintre care niciunul nu este mai important decât SUA.

Aceasta include legături de afaceri, la banchetul de stat participând mai mulți șefi ai firmelor de tehnologie decât vedete, precum Tim Cook de la Apple și Sam Altman de la firma de inteligență artificială OpenAI.

Pe lângă vizita de stat, au fost anunțate investiții americane în valoare de 150 de miliarde de lire sterline în Marea Britanie, inclusiv 22 de miliarde de lire sterline de la Microsoft.

Magnatul presei Rupert Murdoch a participat la banchet, așezat lângă consilierul primului ministru, Morgan McSweeney, la cina în care oaspeților li s-a servit ca fel principal pui organic din Norfolk.

Pe lângă faptul că a salutat valoarea parteneriatului dintre SUA și Marea Britanie, regele a subliniat importanța protejării mediului, spunând că există o „ocazie prețioasă de a proteja și de a restaura minunile și frumusețea naturii pentru generațiile care ne vor urma”.

Captatio benevolaentiae sau cucerirea lui Trump, pentru cauza Ucrainei

Banchetul a încheiat o zi de evenimente menite să lase o impresie pozitivă asupra președintelui american, într-o paradă fastuoasă menită să impresioneze.

Cu participarea a 1.300 de militari din armată, marina regală și RAF, aceasta a fost cea mai mare gardă de onoare organizată vreodată pentru o vizită de stat în Marea Britanie.

Alinierea militară mult mai mare decât de obicei pentru vizita de stat a fost mesajul guvernului britanic de a încuraja SUA să își mențină angajamentul față de NATO și să sprijine Ucraina.

Prim-ministrul Sir Keir Starmer s-a alăturat lui Trump pentru a urmări un zbor al Red Arrows deasupra Windsorului, deși un zbor planificat al avioanelor de vânătoare F-35 a fost oprit din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Spectacolul regal pare să fi impresionat președintele, care a descris vizita sa de stat ca fiind una dintre „cele mai mari onoruri” din viața sa.

Dar, spre deosebire de alte vizite de stat recente, nu au existat momente vizibile pentru public, toate evenimentele având loc în spatele zidurilor domeniului Windsor sau la reședința de țară a prim-ministrului, Chequers.

La Londra a avut loc o manifestație de protest la adresa vizitei, dar au existat și pancarte anti-Trump la Windsor, ascunse de ochii vizitatorilor americani.

Printre protestatari s-a numărat și grupul antimonarhic Republic, al cărui director executiv, Graham Smith, a declarat: „Este timpul să reparăm democrația noastră și să apărăm țara de cei care ar putea dori să submineze drepturile democratice pe care le avem, fie că este vorba de Charles sau de Trump”.

