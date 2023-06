Trei palestinieni au murit, iar alți 29 au fost răniți, în timpul unui raid al trupelor israeliene în Cisiordania

Trei palestinieni au murit și alți 29 au fost răniți în timpul unui raid al trupelor israeliene în Cisiordania ocupată. Armata israeliană a precizat că a lansat raidul pentru a-i reține pe palestinienii suspectați de atacuri împotriva israelienilor, transmite Sky News.

Trei palestinieni, inclusiv un băiat de 15 ani, s-au numărat printre cei uciși în acest incident, potrivit Ministerului palestinian al Sănătății.

Armata israeliană a declarat că a lansat raidul pentru a-i reține pe palestinienii suspectați de atacuri împotriva israelienilor.

Un elicopter a fost folosit în cadrul operațiunii, o declarație a oficialilor militari confirmând că un elicopter a deschis focul în timpul luptelor. Armata israeliană folosește rareori avioane în operațiunile sale din Cisiordania ocupată. Potrivit presei israeliene, este pentru prima dată când un elicopter militar este desfășurat în regiune de la începutul anilor 2000.

Oficialii au declarat, de asemenea, că unul dintre vehiculele sale a fost lovit de o explozie, dar nu au comentat imediat rapoartele presei israeliene potrivit cărora cinci soldați au fost răniți în incident.

„În timp ce forțele de securitate ieșeau din oraș, un vehicul militar a fost lovit de un dispozitiv exploziv, avariind vehiculul", a precizat armata.

Ministerul palestinian al Sănătății i-a identificat pe cei uciși ca fiind Khaled Asasa, în vârstă de 21 de ani, Qassam Abu Sariya, în vârstă de 29 de ani, și Ahmed Saqr, în vârstă de 15 ani. Acesta a precizat că cel puțin alte șase persoane au fost grav rănite în schimbul de focuri.

Cisiordania, care se află sub ocupație militară israeliană din 1967, s-a confruntat cu un an de violențe, pe fondul creșterii tensiunilor în regiune. Israelul a efectuat raiduri aproape în fiecare noapte în Cisiordania, în timp ce atacurile militanților palestinieni împotriva israelienilor au crescut în această perioadă. Aproximativ 120 de palestinieni au fost uciși în Cisiordania până acum, în acest an, în timp ce atacurile palestiniene împotriva israelienilor au ucis cel puțin 20 de persoane în aceeași perioadă.

Editor : Bianca Chirilă