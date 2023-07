Trump a rămas fără imunitate în disputa juridică cu E Jean Carroll. Noul proces a primit undă verde

Departamentul de Justiție din cadrul guvernului Statelor Unite și-a schimbat poziția în ce privește statutul de imunitate al fostului președinte Donald Trump în ce privește procesul său pentru defăimare împotriva scriitoarei E Jean Carroll, relatează The Guardian. Noul proces ar urma să înceapă la data stabilită de 15 ianuarie 2024.

Departamentul a transmis în documente juridice depuse marți că nu mai consideră validă concluzia conform căreia Trump acționa ca președinte atunci când a făcut remarcile defăimătoare despre Carroll în anul 2019.

Fosta editorialistă de la revista Elle l-a acuzat pe Trump că a agresat-o sexual într-un magazin din New York în 1996. Trump a spus despre această acuzație că este o „veritabilă înșelătorie”.

Carroll, în vârstă de 79 de ani, a mai câștigat deja un proces împotriva lui Trump pentru comentarii pe care acesta le-a făcut după ce și-a terminat mandatul la Casa Albă. În mai, un juriu din New York l-a găsit vinovat pe fostul președinte de abuz sexual și defăimare și a dispus ca acesta să plătească 5 milioane de dolari daune scriitoarei.

În ce privește primul proces, Trump a încercat să-l amâne susținând că trebuie să primească imunitate pentru declarațiile pe care le-a făcut pe când era încă președinte al SUA.

Inițial, Departamentul de Justiție – și sub Trump și sub Biden – a fost de acord cu această perspectivă. Marți, însă, avocații americani de la guvern și-au inversat poziția, citând verdictul juriului din New York, depoziția lui Trump din octombrie și noile acuzații ale lui Carroll după ce Trump a defăimat-o din nou în timpul unui interviu la CNN.

Conform acestora, noile dovezi sugerează că „dl. Trump este motivat de o problemă personală care provine din evenimente care au avut loc cu mulți ani înainte de președinția sa”.

Din această cauză, Trump este din nou expus rigorilor juridice și ar putea ajunge să plătească noi daune.

Roberta Kaplan, una dintre avocatele lui Carroll, a salutat decizia – „Suntem recunoscători Departamentului de Justiție care și-a regândit poziția.

Întotdeauna am crezut că Donald Trump a făcut comentariile defăimătoare despre clienta noastră în iunie 2019 din animozitate personală, răutate și pică, și nu ca președinte al Statelor Unite.

Acum că și acest obstacol a fost îndepărtat, așteptăm cu nerăbdare procesul din ianuarie 2024”.

Steven Cheung, purtător de cuvânt pentru Trump, a spus că pasul făcut de guvernul SUA arată că „Departamentul Justiției sub Joe Biden folosește sistemul de justiție ca armă politică”.

Carroll cere ca Trump să-i plătească alte zece milioane de dolari în daune. Procesul este programat pentru 15 ianuarie 2024.

Editor : Adrian Dumitru