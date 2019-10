Trump ar fi sugerat măsuri extreme pentru graniţa cu Mexicul: Imigranți împușcați în picioare, zid electrificat și șanț cu aligatori

Donald Trump a sugerat o serie de măsuri extreme pentru a descuraja imigranţii care încearcă să pătrundă pe teritoriul SUA, inclusiv construirea unui zid electrificat, cu un şanţ cu aligatori sau şerpi, la frontiera cu Mexicul, afirmă autorii unei cărţi publicate de jurnalişti de la The New York Times, potrivit MEDIAFAX.

Cartea, intitulată "Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration" (Războaie de Frontieră: În interiorul asaltului lui Trump împotriva imigraţiei), scrisă reporterii Michael Shear şi Julie Davis, are la bază declaraţii făcute de mai mulţi oficiali anonimi, şi a fost publicată de publicaţia The New York Times.

Potrivit unui fragment din lucrare, preşedintele a sugerat, în discuţii private cu consilierii săi, că militarii americani ar trebui să împuşte imigranţii în picioare pentru a îi încetini, însă consilierii i-au spus că acest lucru ar fi ilegal.

Anterior, Trump a sugerat în afirmaţii publice că militarii americani ar trebui să împuşte imigranţii care aruncă cu pietre.

Potrivit autorilor, Trump a sugerat şi alte măsuri extreme.

„În privat, preşedintele a discutat deseori despre fortificarea zidului de la frontieră cu un şanţ umplut cu apă, populat cu şerpi sau aligatori", se arată într-un fragment.

„Voia un zid electrificat, cu ţepe în vârf, care să poată pătrunde în carne", au adăugat autorii.

Combaterea imigraţiei ilegale este o prioritate a Administraţiei Donald Trump, iar construirea unui zid la frontiera cu Mexicul a fost una dintre promisiunile cele mai frecvente din timpul campaniei lui Trump în 2016.

Editor web: Vlad Mironescu