Ungaria apără cooperarea cu China. Beneficiile cooperării economice între UE și Beijing depășesc mult riscurile, a declarat pentru Digi24 ministrul maghiar pentru Afaceri Europene. După întâlnirea cu premierul Viktor Orban, din timpul turneului european, președintele Chinei a cerut Ungariei, care va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene din iulie, să joace un rol mai important în dezvoltarea relațiilor dintre China și UE. Asta în contextul în care Comisia Europeană a lansat mai multe investigații împotriva Chinei pentru posibilă concurență neloială pe piața europeană.

Andreea Popa: Domnule ministru, bună ziua, vă mulțumesc că sunteți astăzi aici cu noi.

Janos Boka: Vă mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere să fiu aici.

Andreea Popa: Aș vrea să începem interviul discutând despre următoarea președinție a Consiliului Uniunii Europene. Ungaria se pregătește să preia președinția rotativă în luna iulie. Și înțelegem că una dintre prioritățile dumneavoastră pentru următoarele șase luni este accelerarea extinderii UE în Balcanii de Vest. Ați putea, vă rog, să ne explicați exact ce înseamnă această accelerare?

Janos Boka: Vom prelua președinția Consiliului Uniunii Europene începând cu 1 iulie. Și, într-adevăr, una dintre prioritățile președinției va fi extinderea. Aceasta a fost una dintre politicile de bază pe care Ungaria le-a promovat în Uniunea Europeană de ceva timp acum. Și întotdeauna am crezut că viitorul Balcanilor de Vest se află în cadrul Uniunii Europene. Am făcut această promisiune Balcanilor de Vest acum 20 de ani. Și cred că acum este momentul ca Uniunea Europeană să își onoreze această promisiune. Este în interesul UE în ansamblu să ofere o cale europeană credibilă țărilor din regiune pentru stabilitatea regională. Noi credem că acum există un entuziasm reînnoit pentru extindere în Uniunea Europeană. Și sperăm că acest lucru se va reflecta și asupra Balcanilor de Vest.

Considerăm că fiecare țară candidată și potențial candidată din regiune poate face un pas tangibil înainte, în timpul președinției ungare. Știm că este o problemă politică foarte complicată și necesită unanimitate pentru cele mai multe decizii. Dar credem că va exista o fereastră de oportunitate în timpul președinției ungare. Și vom lucra la construirea unui angajament politic și a unui consens politic în Uniunea Europeană pentru a face progrese în acest proces.

Andreea Popa: Dacă discutăm despre Republica Moldova și Ucraina, care va fi abordarea Ungariei în privința candidaturilor lor?

Janos Boka: Consiliul European a făcut clare de multe ori prioritățile politice pentru Uniunea Europeană. Credem că este important ca procesul de extindere să rămână unul bazat pe merit și obiectiv. Și este important ca Ungaria, în calitate de președinte al Consiliului, să își îndeplinească atribuțiile în calitate de mediator onest și să coopereze cu instituțiile, statele membre și țările candidate în spiritul unei cooperări sincere. Și asta este ceea ce puteți aștepta de la președinția noastră.

Andreea Popa: Pe agenda țării dumneavoastră, înțeleg că veți avea și lupta împotriva imigrației ilegale. Care ar fi obiectivul țării dumneavoastră?

Janos Boka: Înțelegem că există o criză continuă a migrației din anul 2015. Intensitatea crizei s-a schimbat de la an la an, dar criza este prezentă. Și dacă ne uităm la numărul de sosiri ilegale în Uniunea Europeană, acum suntem aproape la nivelul de la care am fost în 2015. Deci este clar că avem o provocare europeană și avem nevoie de soluții care să funcționeze într-adevăr. Aceasta este și o problemă politică sensibilă și divizivă, iar președinția ungară va încerca să se concentreze pe domenii care sunt consensuale. Noi credem că dimensiunea externă a luptei împotriva migrației ilegale este ceva ce se bucură de consens între statele membre. Protejarea frontierelor externe, astfel încât Uniunea Europeană să fie cea care decide cine intră în UE și nu rețelele de traficanți de persoane.

Principala noastră preocupare va fi să lucrăm cu țările partenere în cadrul unui larg parteneriat strategic, care să cuprindă și domeniul combaterii migrației ilegale, și să abordăm cauzele fundamentele ale migrației prin multiple proiecte. Munca asupra acestor probleme a început deja. Există mai multe acorduri strategice de parteneriat care sunt în curs de elaborare și sperăm că vom putea face progrese suplimentare în timpul președinției ungare.

Andreea Popa: Președintele Chinei a făcut o vizită oficială în Ungaria săptămâna trecută. După întâlnirea cu Viktor Orban, a cerut Ungariei să joace un rol mai important în dezvoltarea relațiilor dintre China și UE. Cu toate acestea, în ultimul an, UE a lansat o serie de investigații împotriva Chinei. Unde se situează Ungaria în această privință? Ce rol va juca Ungaria?

Janos Boka: Cred că Uniunea Europeană are o abordare politică foarte clară față de China. Aceasta nu este ceva nou, deci nu trebuie să reinventăm roata. Dacă mă uit la busola strategică a Uniunii Europene, care stabilește prioritățile comune în politica externă și de securitate, vedem că China este un partener internațional. Vedem că China este un competitor economic, iar această busolă strategică spune și că China este un rival sistem.

Cred că trebuie să punem toate aceste aspecte în perspectivă. Dacă mă gândesc la cooperarea internațională, desigur, dacă mă gândesc la schimbările climatice sau reglementarea inteligenței artificiale sau lupta împotriva terorismului, aceasta nu este posibilă fără un astfel de jucător global precum China. În ceea ce privește comerțul și relațiile economice, desigur, China poate fi privită ca un competitor economic, dar cred că competiția economică nu este un joc cu suma zero.

Atât Uniunea Europeană, cât și China fac parte din lanțul global de aprovizionare și, dacă poate exista o relație reciproc avantajoasă între actorii economici europeni și chinezi, și în domenii în care China are conducerea la nivel global, de exemplu, în tehnologia verde sau în tehnologia digitală sau vehiculele electrice, cred că aceasta este o colaborare reciproc avantajoasă. În ceea ce privește statutul de rivali sistemici, am avut impresia în timpul vizitei președintelui chinez că Republica Populară Chineză nu are intenția să impună modelul său economic, social și politic partenerilor săi globali și cred că în acest sens există, de asemenea, spațiu pentru cooperare cu China. Văd că beneficiile unei astfel de cooperări depășesc mult riscurile. Cred că această cooperare este reciproc avantajoasă pentru Uniunea Europeană și China.

Prosperitatea Uniunii Europene și competitivitatea sa economică depind în mare măsură de capacitatea sa de a coopera cu actorii globali, inclusiv China.

Andreea Popa: O ultima întrebare, dacă îmi permiteți. Ungaria adoptă o atitudine foarte pragmatică în relația sa cu Rusia, cel mai recent exemplu fiind faptul că țara dvs. a exprimat rezerve semnificative în legătură cu noile sancțiuni ale UE împotriva gazului rusesc. Ați putea, vă rog, să explicați această abordare?

Janos Boka: Avem rezerve de foarte mult timp față de regimurile de sancțiuni în general. Credem că sancțiunile nu au dus la rezultate durabile și tangibile. Până acum, dacă mă uit la istoricul regimurilor de sancțiuni ale UE, cred că fiecare regim de sancțiuni introdus până acum de Uniunea Europeană încă este în vigoare, ceea ce înseamnă că obiectivele nu au fost atinse. De asemenea, cred că sancțiunile aplicate Rusiei provoacă dificultăți economice serioase în Uniunea Europeană și cred că au un impact asimetric, în sensul că Rusia a reușit să coopereze în mod rezonabil cu regimurile de sancțiuni. <tușește, vă rog să tăiem momentul cu tusea> De asemenea, cred că ar trebui să stabilim regimuri de sancțiuni într-un mod în care economia europeană să își poată menține competitivitatea globală, ceea ce va fi, de altfel, una dintre prioritățile președinției pentru următoarele șase luni.

Și cred că soluțiile pentru restabilirea și menținerea competitivității europene într-un mediu economic global în schimbare nu sunt încă clar definite, iar regimurile de sancțiuni contribuie semnificativ la această problemă.

Andreea Popa: Vă mulțumesc pentru răspunsuri.

Janos Boka: Vă mulțumesc și eu.

Editor : Adrian Dumitru