Ucraina se confruntă cu decizii dificile din cauza lipsei acute de trupe pe linia frontului. Armata ucraineană este epuizată și este formată din ce în ce mai mult din bărbați în vârstă, însă Zelenski este reticent în a reduce vârsta de mobilizare de la 25 de ani, scrie The Guardian.

Într-o după-amiază geroasă recentă, în orașul Kovel din vestul Ucrainei, un bărbat cu părul argintiu, în uniformă militară, se pregătea să urce într-un tren. Un băiețel l-a îmbrățișat la genunchi, nevrând să-i dea drumul. „Haide, Dima, ia-ți rămas bun de la bunicul”, i-a spus mama lui, trăgându-l deoparte.

Câteva minute mai târziu, trenul a ieșit din gară cu bărbatul la bord, pornind într-o lungă călătorie spre estul țării, spre linia frontului în lupta împotriva Rusiei. Fiica și nepotul, ambii în lacrimi, salutau de pe peron.

Scene similare se petrec acum frecvent în Ucraina, unde armata epuizată și epuizată este formată din ce în ce mai mult din bărbați în vârstă. Pe măsură ce țara se apropie de trei ani de război total cu Rusia și așteaptă cu neliniște sosirea lui Donald Trump la Casa Albă, o lipsă acută de personal pe front reprezintă o dilemă.

„Dintre oamenii primiți recent, mulți erau bătrâni, bolnavi sau alcoolici"

Președintele Volodimir Zelenski a rezistat apelurilor publice din partea administrației Biden de a reduce vârsta la care bărbații pot fi mobilizați de la 25 de ani, cât este în prezent, la 18 ani, invocând sensibilitatea de a trimite bărbați mai tineri să lupte într-o societate care se confruntă deja cu o criză demografică. Cu toate acestea, în timp ce Rusia continuă să găsească recruți proaspeți pentru progresele sale, armata se străduiește să găsească suficiente persoane pentru a umple golurile de pe front.

O serie de interviuri cu ofițeri ucraineni, care au vorbit sub protecția anonimatului, având în vedere sensibilitatea problemei, prezintă o imagine îngrijorătoare pentru efortul de război al Ucrainei.

„Oamenii pe care îi primim acum nu sunt ca cei care erau înrolați la începutul războiului”, a declarat un soldat care servește în prezent în cadrul Brigăzii 114 de apărare teritorială a Ucrainei, care a fost staționat în diferite puncte fierbinți în ultimii doi ani.

„Recent, am primit 90 de oameni, dar doar 24 dintre ei erau pregătiți să se mute pe poziții. Restul erau bătrâni, bolnavi sau alcoolici. În urmă cu o lună, se plimbau prin Kiev sau Dnipro, iar acum sunt într-o tranșee și abia pot ține o armă în mână. Puțin instruiți și prost echipați”, a spus el.

Două surse din unitățile de apărare aeriană au declarat pentru The Guardian că deficitul de pe front a devenit atât de acut încât statul major a ordonat unităților de apărare aeriană deja epuizate să elibereze mai mulți oameni pentru a-i trimite pe front ca infanterie.

„S-a ajuns la un nivel critic în care nu putem fi siguri că apărarea aeriană poate funcționa corespunzător”, a declarat una dintre surse, spunând că a fost determinat să vorbească de teama că situația reprezintă un risc pentru securitatea Ucrainei.

„Acești oameni știau cum funcționează apărarea aeriană, unii fuseseră instruiți în Occident și aveau competențe reale, iar acum sunt trimiși să lupte pe un front pentru care nu au nicio pregătire”, a spus sursa.

Comandanții pot folosi ordinele pentru a trimite soldați care nu le plac pe front, ca pedeapsă, a declarat sursa. Există, de asemenea, teama că, echipați cu cunoștințe sensibile despre pozițiile și tacticile apărării aeriene ucrainene, există riscul ca acești soldați să divulge informații importante dacă sunt capturați de ruși pe front.

Transferuri de la artilerie către linia frontului

Luna trecută, Mariana Bezuhla, un deputat deschis și controversat, a afirmat într-o postare pe Telegram că trupele de apărare aeriană au fost transferate la unitățile de infanterie, ceea ce a dus la scăderea ratei de succes a Ucrainei în doborârea dronelor rusești. Iuri Ihnat, un purtător de cuvânt al forțelor de apărare aeriană, a confirmat la momentul respectiv că au loc transferuri, afirmând că acestea sunt „foarte dureroase”. Dar a negat că acestea afectează ratele de doborâre.

Cei cu care The Guardian a vorbit au declarat că, totuși, cererile tot mai mari de transferuri fac dificilă buna funcționare a unităților de apărare aeriană.

„Acest lucru se întâmplă de un an, dar este din ce în ce mai rău”, a declarat o altă sursă, un ofițer care lucrează în domeniul apărării aeriene. „Am ajuns deja la mai puțin de jumătate [din efectivul total]. În ultimele zile a venit comisia și mai vor zeci de oameni. Am rămas cu cei de peste 50 de ani și cu răniții. Este imposibil să conduci lucrurile în acest fel”, a spus el. În timp ce în primele luni ale invaziei la scară largă a Rusiei din februarie 2022 au apărut cozi de ucraineni gata să se înroleze, iar de atunci sute de mii de oameni au plecat de bunăvoie pe front, mobilizarea a reprezentat o provocare majoră pentru Kiev în ultimul an, cu escadroane de ofițeri de recrutare care străbat străzile și împart documente de recrutare. De la începutul invaziei, bărbaților de vârsta recrutării li s-a interzis să părăsească țara.

Majoritatea ucrainenilor înțeleg necesitatea mobilizării, însă politica este nepopulară la nivel personal, iar echipele de recrutare se confruntă adesea cu furie și abuzuri în timp ce caută noi recruți.

Semn grăitor al schimbării de atitudine din țară, un sondaj realizat în vară de Centrul Razumkov din Kiev a arătat că 46% dintre respondenți au fost de acord că „nu este nicio rușine să te sustragi de la serviciul militar”, în timp ce doar 29% nu au fost de acord.

Contre cu administrația de la Washington

Lipsa de personal a deteriorat relațiile dintre Kiev și Washington în ultimele luni. Oficialii administrației Biden s-au simțit iritați de faptul că Zelenski și alți oficiali au cerut frecvent mai multe arme, dar nu au fost în măsură să mobilizeze forța armată necesară pentru a umple rândurile.

„Forța armată este cea mai acută nevoie” a Ucrainei în acest moment, a declarat luna trecută Sean Savett, purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate Națională al Casei Albe. „Suntem, de asemenea, pregătiți să ne sporim capacitatea de instruire dacă vor lua măsurile necesare pentru a-și completa rândurile”, a spus el.

Oficialii ucraineni au considerat că apelurile publice din partea SUA de a reduce vârsta de mobilizare la 18 ani au fost insensibile și nepotrivite. Ucraina și-a extins campania de mobilizare în aprilie, reducând vârsta de recrutare de la 27 de ani la 25 de ani, însă majoritatea ucrainenilor, chiar și cei de pe front, sunt reticenți față de o reducere suplimentară a acesteia, invocând necesitatea de a proteja generația tânără.

Mulți soldați spun că modalitatea de a crește ratele de mobilizare nu este scăderea vârstei de recrutare, ci oferirea de stimulente mai bune și mai multă formare. „Nu este vorba despre vârstă, de fapt, ei au nevoie de condiții bune și de motivație”, a declarat soldatul de la brigada 114. „Cei de optsprezece ani sunt încă copii. Poate că ar putea coborî la 23 de ani dacă este necesar, dar există încă destui oameni în Kiev care ar putea fi mobilizați, dar nu vor să meargă”, a adăugat el.

Editor : S.S.