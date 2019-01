Acordul pe Brexit, respins. Ce mai poate face Theresa May şi care sunt soluţiile

Cariera politică a Theresei May este sub un mare semn de întrebare şi vor fi presiuni din partid ca să demisioneze, a comentat la Digi24 Mircea Geoană, fost ministru de Externe. El a vorbit de calităţile de lider solid al Theresei May, pe care a descris-o drept "o supravieţuitoare, care s-a zbătut şi a încercat să obțină maximum de concesii pentru Marea Britanie”.

„E un moment în care cariera politică a lui May e sub un mare semn de întrebare. Vor fi presiuni din partid ca să demisioneze, pe lângă presiunea laburiștilor care vor cere anticipate. Cred că presiunea pe May să demisioneze va fi destul de mare. Problema e cine e un succesor care să livreze o soluţie. Europa e aceeași, soluţiile imposibile sunt aceleași. La acest scor, voci importante și nu doar inamicii lui May vor spune: ne pare rău, mulțumim pentru forță ta de supraviețuire, dar cu un astfel de scor va fi foarte greu să reziste. E o supraviețuitoare incredibil de puternică. E posibil că mâine să spună încă o dată: merg la Bruxelles și sper să obțin un deal mai bun.

Situaţia politică nu poate fi rezolvată decât prin alegerea unui nou premier conservator. Același premier va trebui să meargă din nou la Bruxelles.

Primul gest va fi să ceară amânarea datei de 29 martie, pentru a se regrupa și va avea un motiv politic plauzibil să facă acest lucru la început. Dacă May supraviețuiește și acestei chestiuni, cred că premiul Nobel pentru supraviețuire în condiţii ostile i se va acorda ei. Mi-e teamă că nu e altă soluţie decât să-și dea demisia și să se găsească o formulă care să permită salvarea situaţiei.

Așa cum May a purtat cu stoicism cel mai greu stindard britanic, nu cred că a fost cineva care să fie chemat să apere interesele țării într-un moment mai complicat. Merită apreciată. Nu e un bun orator, o persoană carismatică, dar e un lider solid, important. Și-a sacrificat cariera politică într-un moment imposibil de gestionat. Cameron va rămâne cu această pată uriașă a unui joc de loterie politică cu Brexitul, pe care l-ar fi putut evita, în timp ce May, care pățește cea mai mare catastrofă democratică, va ieși cu o figură decentă, pentru că femeia s-a zbătut, a încercat să obțină maximum de concesii pentru Marea Britanie”

Etichete:

,

,