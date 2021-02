Anchete în Italia privind posibile fraude cu vaccinuri anti-COVID. Un guvernator a primit o ofertă de 27 de milioane de doze

Mai multe anchete se desfășoară în diferite regiuni ale Italiei, privind o posibilă fraudă cu vaccinuri anti-COVID, după ce guvernatorul din Veneto, Luca Zaia, a spus că a primit o ofertă de 27 de milioane doze de vaccin.

Aceleași „oferte avantajoase” ar fi fost primite și în Lombardia și Umbria, scrie Il Giornale. Sunt regiunile în care procurorii au început anchete, dar nu este exclus ca inițiative judiciare similare să aibă loc și în alte zone ale Italiei, relatează Mediafax.

Anchetatorii verifică dacă „cererile de achiziție directă de vaccinuri anti-Covid” au fost transmise de către instituțiile regionale, căutând în același timp „anonimii care au propus achiziționarea de vaccinuri autorităților”.

Companiile farmaceutice ale Pfizer și AstraZeneca subliniaseră deja că nu au prevăzut deocamdată furnizarea vaccinului pe piața privată: „Intermediarii nu pot propune vaccinuri, deoarece nu se furnizează persoanelor private, ci doar guvernelor”.

Potrivit Il Fatto Quotidiano, guvernatorul regiunii Veneto, Luca Zaia, a spus că a primit oferte pentru 27 de milioane de doze de vacin.

De altfel, guvernatorul declarase anterior că vrea să cumpere vaccinuri pentru regiune, în afara acordului cu UE, deoarece e nemulțumit de ritmul în care se vaccinează în Italia. Luca Zaia a explicat că a primit două oferte de a cumpăra 12 și 15 milioane de doze: „Nu știu de unde au fost procurate”.

„Sunt obligat să verific dacă primesc oferte. Trebuie să am grijă de sănătatea venețienilor, am obligația să verific. Am și eu un angajament etic”, a spus guvernatorul la Radio 24.

