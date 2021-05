Aurescu propune soluționarea conflictelor înghețate: "Dacă UE vrea să fie un actor global, trebuie să aibă influență în vecinătatea sa"

Uniunea Europeană trebuie să se implice în rezolvarea conflictelor înghețate din apropierea granițelor sale estice, dacă vrea să aibă un statut de actor global, a declarat Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, la reuniunea informală a miniștrilor de Externe din UE, care are loc la Lisabona. Tema conflictlor înghețate (Ucraina, Georgia, Transnistria, Nagorno Karabakh) a fost introdusă pe ordinea de zi a reuniunii la inițiativa României.

”Pentru România, cel mai important subiect este cel care am cerut să fie introdus pe ordinea de zi - conflictele înghețate din vecinătatea estică (a UE - n.r.). Este un subiect foarte important, pentru că aceste conflicte au un impact major asupra securității continentului european și asupra securității euro-atlantice ca întreg. Sunt foarte impredictibile - am văzut anul trecut în Nagorno-Karabakh, vedem anul acesta în Ucraina. Aceste conflicte sunt o piedică pentru țările afectate să ia decizii de securitate și de politică externă, sunt o piedică în calea reformelor - afectează nu numai integritatea teritorială, dar chiar și suveranitatea acestor state. În plus, aceste conflicte dezbină în mod artificial populații și societăți. Așa că Uniunea Europeană trebuie să fie mai activă, trebuie să aibă o influență geopolitică mai mare în această regiune, pentru soluționarea acestor conflicte. Dacă UE vrea să fie un actor global, trebuie să aibă influență în vecinătatea sa", a declarat Bogdan Aurescu joi la Lisabona, potrivit MAE.

Bogdan Aurescu a mai spus că Rusia "este în spatele acestor conflicte", pe care le folosește ca pe "un instrument de a-și crea propria sferă de influență", și a propus un set de măsuri pentru mărirea influenței UE în regiune.

Propunerile avansate de ministrul de Externe sunt împărțite pe trei paliere de acțiune: politic, economic și de comunicare strategică, potrivit unui comunicat MAE.

Din punct de vedere politic, ministrul a accentuat "importanța implicării mai dinamice și mai vizibile a UE în formatele de negociere din care este parte, dar și în relația politică cu fiecare din statele afectate, consolidarea Parteneriatului Estic, cu accent pe aprofundarea dimensiunii sale de securitate, inclusiv în cooperare cu NATO, îmbunătățirea coordonării UE cu toți partenerii relevanți în regiune, precum OSCE, ONU, parteneri internaționali like-minded, în special SUA. A solicitat utilizarea mai bună a instrumentului sancțiunilor legate de aceste conflicte. A încurajat o mai bună coordonare între Ucraina, Georgia și R. Moldova, precum și consolidarea dialogului acestor trei state cu UE în domeniul securității și în aspectele ce privesc reglementarea conflictelor prelungite, inclusiv prin crearea unui format dedicat de dialog care să se concentreze pe modalitățile de a înregistra progrese în soluționarea acestora. De asemenea, a propus un proces de reflecție privind crearea unui post de Reprezentant Special al UE al cărui mandat să acopere reziliența partenerilor din Vecinătatea Estică și conflictele prelungite din regiunea extinsă a Mării Negre".

În privința măsurilor economice, șeful diplomației române a pledat pentru "valorificarea eficientă, la întregul potențial, a prevederilor Acordurilor Cuprinzătoare de Liber Schimb încheiate între UE și partenerii estici, care să fie aplicate și în regiunile separatiste - de natură a stimula legăturile cu restul statelor afectate și a face reintegrarea regiunilor separatiste mai atractivă, măsuri mai consistente de sprijin din partea Uniunii pentru sprijin socio-economic al regiunilor afectate de conflicte, precum și pentru combaterea efectelor medicale și economice ale crizei sanitare, care să includă sub aspect umanitar și populația din regiunile separatiste".

În planul comunicării strategice, Bogdan Aurescu a evidențiat "importanța unor strategii vizând combaterea dezinformării și promovarea mai eficientă în rândul publicului a demersurilor concrete de sprijin și beneficiilor oferite de UE pentru statele afectate de aceste conflicte".

Ministrul de Externe a participat la reuniunea informală a miniștrilor de Externe din statele Uniunii Europene (formatul Gymnich), la Lisabona, în cadrul Președinției portugheze a Consiliului UE.

Potrivit MAE, dezbaterea privind conflictele prelungite din Vecinătatea Estică este organizată la inițiativa României, ca urmare a scrisorii adresate de ministrul Bogdan Aurescu, susținut de zece omologi din state membre UE (Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Suedia), la 19 noiembrie 2020, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate. Este pentru prima dată când un astfel de subiect este inclus pe agenda CAE la inițiativa României.

