Bijuterii ale Coroanei Britanice, ascunse într-o cutie de biscuiți îngropată, în timpul celui de-al Doilea Război Mondia

Pietre preţioase dintre bijuteriile Coroanei Britanice au fost ascunse în timpul celui de-al Doilea Război Mondial într-o cutie de metal pentru biscuiţi îngropată pe domeniul Castelului Windsor, conform unui documentar BBC încă nedifuzat, informează Press Association.

Foto: Gulliver/GettyImages

Până în prezent se cunoştea faptul că pietrele preţioase fuseseră duse în castelul situat în centrul oraşului Windsor din comitatul Berkshire pentru a nu cădea în mâinile naziştilor în eventualitatea unei invazii, însă puţine informaţii au fost făcute publice legate de acest lucru, potrivit Agerpres.



Un program al postului BBC One despre bijuteriile coroanei şi încoronarea reginei va prezenta pentru prima dată modul în care aceste obiecte istorice au fost ascunse într-o groapă adâncă la ordinele regelui George al VI-lea al Regatului Unit.



Bijuteriile, printre care se număra şi rubinul ''Prinţul Negru'' din Coroana Imperială, au fost aşezate într-o cutie de metal pentru biscuiţi care a fost îngropată sub un tunel secret, utilizat ca ieşire de urgenţă din castel.



Regina, care în anii războiului a locuit la Castelul Windsor din motive de siguranţă, era conştientă în mare parte de întâmplare, însă nu ştia detaliile acesteia până când le-a aflat de la comentatorul regal, Alastair Bruce, care prezintă documentarul.



''Ceea ce este atât de minunat este faptul că regina nu cunoştea acest lucru. A-i spune a părut atât de ciudat'', a mărturisit acesta.



Povestea remarcabilă a fost descoperită de Oliver Urquhart Irvine, bibliotecarul şi administrator al Arhivelor Reginei.



Misterul a fost elucidat de ''un set electrizant de scrisori'', după cum l-a descris Comentatorul regal, adresat de Sir Owen Morshead, bibliotecarul regal, către regina Mary, mama lui George al VI-lea al Marii Britanii. Documentele lui Sir Owen înfăţişează modul în care a fost săpată o groapă cu două încăperi, acoperită pentru a o ascunde de bombardierele inamice şi dotată cu uşi de oţel. O trapă utilizată pentru a permite accesul în zona secretă în care se afla cutia există şi în prezent.



De asemenea, în cadrul documentarului regina povesteşte cu candoare şi umor provocările şi necazurile ocazionate de funcţia sa, printre care se numără şi pericolele reprezentate de purtarea unei coroane grele. Ea glumeşte spunând că nu poate privi în jos în timp ce îşi citeşte discursul atunci când poartă Coroana Imperială, care cântăreşte 1.28 kilograme, existând pericolul de a-şi ''frânge'' gâtul. ''Nu te poţi uita în jos pentru a citi discursul, trebuie să ridici discursul. Altfel ţi-ai frânge gâtul, ar cădea'', i-a mărturisit regina lui Bruce.



Coroana a fost realizată pentru încoronarea din 1937 a regelui George al VI-lea al Marii Britanii şi este bătută cu pietre scumpe, printre care se numără 17 safire, 11 smaralde şi sute de perle şi diamante, dar şi cu piatra preţioasă cunoscută sub numele de ''Prinţul Negru'' despre care se bănuieşte că a fost încastrată în coiful purtat de Henric al V-lea al Angliei în timpul Bătăliei de la Agincourt (Azincourt) din 1415.



Suverana povesteşte în cadrul documentarului şi despre momentul în care a fost nevoită să se oprească pe loc, în timpul încoronării sale din Catedrala Westminster Abbey, după ce roba pe care o purta a rămas agăţată în covor. ''Nu se gândiseră la acest lucru'', a adăugat regina.



Regina a fost proclamată suverană la 6 februarie 1952 după ce tatăl său s-a stins din viaţă în mod subit.



Documentarul, care face parte din ''Royal Collection Season'', un parteneriat între BBC şi Royal Collection Trust, urmează să fie difuzat duminică de postul BBC One.