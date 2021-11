Când auzim „Horezu”, ne gândim automat la ceramica populară deja celebră. Dar în afară de asta, potențialul pe care îl are orașul este încă neexploatat la adevărata sa valoare. Un lucru este însă destul de clar: a reușit să atragă bani europeni, ca să înceapă să se dezvolte de undeva.

„Ne-am îndreptat spre fondurile europene, astfel că am reușit în patru ani de zile să luăm peste 12 milioane de euro, având în continuare în lucru și alte proiecte care însumează încă 5 milioane de euro fonduri europene, deci aproximativ 17 de milioane de euro. Am realizat, după ce am obținut aceste finanțări, că sunt principalele surse de dezvoltare ale unei comunități, inclusiv cum este cea a orașului Horezu. Fondurile guvernamentale, așa cum știm, sunt limitate, iar fondurile locale sunt și mai limitate, motiv pentru care singura sursă viabilă și importantă o reprezintă fonduri europene”, spune Nicolae Sărdărescu, primarul orașului Horezu.

Reporter: Bun, și ce ați făcut cu acești bani sau cu cea mai mare parte din acești bani?

Nicolae Sărdărescu, primar Horezu: Foarte multă lume se întreabă, de exemplu, de ce faci un anumit lucru și nu faci alt lucru. Dar fondurile europene au o anumită destinație. Sunt anumite linii de dezvoltare, pe care nu le poți încălca sub nicio formă. Noi am reușit să accesăm toate liniile de finanțare pentru care orașul era eligibil.

În primul rând, ne-am îndreptat spre sănătate, astfel că am reușit să luăm două proiecte, două finanțări, cea mai mare finanțare fiind de 2,2 milioane de euro, și am reușit să construim o zona de imagistică în care am montat computer tomograf, RMN cu aparat osteoporoză, mamograf și multe alte componente, soft de cercetare, soft de telemedicină, toate de ultimă generație, la Spitalul Horezu. Și fac instruirea personalului care le va deservi.

Tot pe fonduri europene, tot pentru sănătate, am luat și alte finanțări în special pe partea de pandemie, în prezent, fiind în situația să primim până la 90 de bolnavi. Avem aproximativ 50 internați la ora aceasta, bolnavi Covid. Spitalul orășenesc are 160 de paturi și avem toate condițiile necesare, inclusiv medicamentația, pentru a trata formele ușoare și medii.

Parcul-minune din Horezu

Reporter: Județul Vâlcea în sine și Horezu au și foarte mult potențial turistic. Din punctul ăsta de vedere, ce aveți de gând să dezvoltați aici? Din nou, mă refer la bani europeni.



Nicolae Sărdărescu: În primul rând, vă spun ce am accesat pe turism. Am avut o axă de dezvoltare excelentă, 7-1, și am reușit să luăm următoarele finanțări pentru turism: am luat aproximativ 1,9 milioane de euro pentru construcția unui parc de trei hectare ca și suprafață, cu foarte multe componente de agrement în interior: avem un amfiteatru în aer liber de 400 de locuri, un patinoar de 300 de locuri, tiroliană, o semipârtie de săniuș cu tunuri de zăpadă, iar vara va fi folosită pentru role, fitness în aer liber, locuri de joacă pentru copii, foarte, foarte multe componente în interior. Iar cea cea de-a doua finanțare pe 7.1 o reprezintă - și este un lucru, vă spun, excepțional - transformarea zonei centrale, care este zonă veche, au peste 100 și ceva de ani construcțiile, în zonă istorică. Și suntem în fază avansată, avem peste 60 la sută din construcție realizată.

Sperăm că cel târziu în primăvară să fim gata cu ambele investiții.

Reporter: În prezent, dacă vine un turist la Horezu, ce poate să facă aici?

Nicolae Sărădărescu: Un turist are ce să vadă. În primul rând, în zona monahală avem Mănăstirea Horezu, ctitoria principală a domnitorului Constantin Brâncoveanu, care face parte din patrimoniul internațional UNESCO. Avem bisericile țărănești. Avem nouă biserici țărănești, toate făcând parte din categoria a doua a patrimoniului național. Avem zona de ceramică, satul de ceramică, la fel în patrimoniul UNESCO imaterial. Avem zona montană, care este superbă și în care se dezvoltă o stațiune turistică montană de excepție. Avem foarte mulți, să zic așa, meseriași, acea manufactură. Se lucrează în lemn, se lucrează țesătorie, tot ce înseamnă preparate, siropuri, dulcețuri naturale și așa mai departe. Fluiere. Foarte multe lucruri care care pot fi văzute.

Medici pentru Horezu, căutați în Republica Moldova

Spitalul din localitate are, cum spunea și primarul, dotări noi, achiziționate cu ajutorul banilor europeni. Personalul de aici încă se familiariza cu echipamentele când am făcut filmarea. Mai este nevoie de medici care să lucreze la Horezu, dar conducerea spitalului și municipalitatea se străduie să găsească soluții și pentru această problemă. Se poartă discuții cu Ambasada Republicii Moldova, pentru a trimite aici medici. Mai mult, tot cu fonduri europene, sunt planuri să se construiască și locuințe pentru cei care vor veni să lucreze la Horezu.

Reporter: Cine vine la Spitalul din Horezu pentru tratamente, mai ales pentru dotările noi, adică cine are acces la ele și în ce condiții?

Constantin Popescu, managerul spitalului din Horezu: Această aparatură abia acum s-a finalizat pentru RMN partea de montaj și pentru toate s-a finalizat partea de montaj, urmează față de autorizare. Sperăm ca într-o lună, o lună jumată, să fie gata și computerul tomograf. Va veni populația arondată Spitalului Horezu, zonei Horezu, în jur de 65.000 de locuitori. Deci toată partea de nord-vest a județului Vâlcea, ca să zic așa, vine și poate să beneficieze de serviciile acestor acestei aparaturi.