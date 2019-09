Confesiunea omului care a inițiat Brexitul: A fost referendumul meu, campania mea, decizia mea. A fost un eșec

Fostul premier britanic David Cameron, cel care a inițait Brexitul, spune că regretă că a fost nevoit să facă asta și îi pare rău pentru situația în care se află acum Marea Britanie.

Este primul interviu pe care David Cameron îl dă, la mai bine de 3 ani de la referndumul pentru Brexit și de la demisia sa. Apariția publică nu este întâmplătoare: fostul premier al Marii Britanii va lansa miercuri o carte despre cariera sa politică.

„Dacă am regrete? Da. (Dacă, n.r.) Îmi pare rău pentru starea în care a ajuns țara? Da. Dacă simt că port o responsabilitate pentru asta? Da. A fost referendumul meu, campania mea, decizia mea de a încerca să renegociez. Oamenii trebuie să decidă cât de vinovat sunt. Dar accept, nu o pot spune mai sincer de atât, accept că a fost un eșec”, a spus David Cameron.

„Unele persoane nu mă vor ierta pentru că am organizat acel referendum. Alții nu mă vor ierta pentru că l-am organizat și l-am pierdut. Există, desigur, și oameni care au dorit un referendum și au dorit ieșirea din Uniunea Europeană și care sunt bucuroși că am făcut această promisiune și am respectat-o”, a spus Cameron.

De asemenea, fostul premier britanic a mai spus că se gândește în fiecare zi la referendumul din 2016. „Mă gândesc în fiecare zi la asta, la faptul că am pierdut și la consecințele acestui lucru, dar și la ce am fi putut face diferit. Sunt extrem de îngrijorat în legătură cu ce urmează să se întâmple”, a spus el.