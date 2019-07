Crimele de la Caracal. Ce s-a întâmplat în Serbia după un caz similar

Crimele de la Caracal, consternarea și furia stârnite de ele, amintesc de un caz similar cu care s-au confruntat vecinii sârbi. Cu cinci ani în urmă, o adolescentă a fost răpită, violată și ucisă. Cruzimea criminalului, prins după câteva săptămâni, i-a îngrozit pe sârbi.

Ucigașul fetei a fost condamnat la 40 de ani de închisoare, dar cu posibilitatea de eliberare condiționată. Tatăl fetei, deși distrus de durere, a găsit puterea să lupte pentru modificarea codului penal, prin așa numita „legea Tijana”, după numele fetei. Anul acesta, Serbia a modificat Codul Penal. De acum, există pedeapsa cu închisoare pe viață, fără posibilitate de eliberare condiționată, pentru viol și crimă, atunci când victimele sunt minori, femei însărcinate sau persoane lipsite de ajutor.

Tijana avea 14 ani, când i-a ieșit în cale cel care avea să-i ia viața. În seara de 25 iulie 2014, fata nu a mai ajuns acasă. Rudele au cerut ajutorul poliției, dar legea prevedea atunci că trebuie așteptat 48 de ore de la dispariție, înainte de a se declanșa căutările. Tatăl Tijanei nu era în țară când a aflat că fiica lui e de negăsit.

Igor Jurici, tatăl Tijanei: Când m-am trezit de dimineață, pe la șase, am pornit telefonul și am găsit 200 de mesaje. Atunci am realizat ce se întâmplă.

Igor a venit cu prima cursă de la Bruxelles, dar ancheta bătea pasul pe loc. Abia după două săptămâni, polițiștii au identificat un suspect, după ce au primit ultimele date GPS ale telefonului Tijanei. Suspectul a recunoscut în cele din urmă crima și așa au aflat că Tijana murise chiar în noaptea răpirii sale.

Nebosia Stephanovici, procuror: În noaptea de vineri spre sâmbătă, el s-a aflat în Bajmok, a lovit-o cu mașina pe Tijana. A aruncat-o în mașină și a dus-o pe un câmp. Acolo a fost ucisă.

Vojin Kojici, polițist: Am avut cea mai mai grea sarcină din cadrul anchetei. Am familie, am copii ceva mai mici (decât victima - n.r.). Nu voi uita niciodată acea anchetă. A fost cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l fac în 21 de ani de carieră.

După ce criminalul le-a spus anchetatorilor unde a îngropat cadavrul fetei, sute de oameni au venit la înmormântare.

Distrus de durere, tatăl Tijanei a găsit puterea de a merge mai departe. A pornit o campanie de sensibilizare și educare a publicului, față de astfel de situații. Dar și de schimbare a cadrului legal. O dată, pentru declanșarea imediată a căutărilor când este raportată dispariția unui minor, și în al doilea rând pentru instituirea pedepsei cu închisoarea pe viață, fără posibilitate de eliberare condiționată.

Igor Jurici, tatăl Tijanei: Dacă în acea seară localitatea Bajmok ar fi fost închisă și ar fi fost localizat telefonul Tijanei, care a rămas activ timp de două ore după dispariția ei, nu am cum să fiu sigur, dar cred că Tijana ar putea fi azi în viață. Câte zile oi mai avea, nu mă voi opri să lupt pentru un sistem prin care copiii noștri să fie protejați și nu mă voi opri, pentru a fi sigur că putem împiedica situația în care un alt copil ar trece prin ceea ce a trecut Tijana.

Anul acesta, în luna mai, la aproape cinci ani de la moartea Tijanei, codul penal a fost modificat, așa cum cerea petiția inițiată de tatăl ei și semnată de peste 160 de mii de persoane.