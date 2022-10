Fostul ministru de externe Cristian Diaconescu a declarat miercuri seara la Digi24 că în luna decembrie, miniștrii de interne și de justiție din Uniunea Europeană, care se vor reuni în Consiliul de Justiție și Afaceri Interne (JAI), vor lua decizia în legătură cu integrarea României și Bulgariei în Acordul Schengen.

Întrebat la ce fel de decizie se așteaptă, Cristian Diaconescu are motive să fie optimist. „Dacă deja s-a anunțat după discuția în Parlamentul European, unde, după cum știți, se adoptă rezoluții care nu au forță obligatorie decât dacă sunt însoțite de decizia Consiliului, înseamnă că, după părerea mea, în decembrie se va lua decizia corespunzătoare și vom fi înainte de 1 ianuarie 2023 membri ai acordului Schengen”, a spus fostul șef al diplomației.

El crede că această decizie favorabilă României, care vine după ani de așteptare, se datorează războiului din Ucraina. „Războiul (ne-a adus mai aproape această decizie - n.r.) și felul în care noi am făcut lucruri. Războiul și felul în care noi am reacționat, începând de la cetățeni care în fața valului de migrație au avut o reacție extraordinară și vreau să vă spun că european este recunoscută și confirmată cât se poate de interesant reacția cetățeanului român de sprijin, de ajutor, de disponibilitate, de empatie. Și, în egală măsură faptul că îndeplinim condițiile de aderare la Acordul Schengen, evaluate fiind aceste condiții de comisiile Cheval, de Comisis Europeană, cred că în urmă cu vreo șapte-opt ani, deci, din punct de vedere tehnic, nu există probleme”, a arătat Cristian Diaconescu. „Singurele dificultăți au fost în ceea ce privește opunerea politică într-un moment sau altul, pentru că fiecare stat membru al Acordului Schengen, fie parte din Uniunea Europeană, fie din afara Uniunii Europene, are, desigur, dreptul suveran de a lua o decizie într-un sens sau în altul”, a adăugat fostul ministru de externe.

O dezbatere consacrată aderării României şi a Bulgariei la spaţiul Schengen de liberă circulaţie a avut loc miercuri după-amiază la Strasbourg, unde se desfăşoară sesiunea plenară a Parlamentului European. Supunerea la vot a unei rezoluţii a PE pe acest subiect este prevăzută pentru sesiunea plenară din 17-20 octombrie.

Eurodeputaţii români au susţinut miercuri, în plenul Parlamentului European, aderarea cât mai rapidă a României şi a Bulgariei la spaţiul Schengen, în contextul în care cele două ţări au îndeplinit încă din anul 2011 toate condiţiile tehnice necesare în această privinţă.

Dezbaterea de miercuri din Parlamentul European a fost marcată și de momente controversate. Europarlamentarul german Guido Reil (Grupul Identitate și Democrație – ID, eurosceptici), a lansat un atac la adresa României, spunând că nu ar fi trebuit primită în UE. El a comparat România cu Vestul Sălbatic și a susținut că Bucureștiul și Sofia nu au ce căuta în Schengen. Reil, membru al partidului de extremă dreapta AfD, a mai spus că a fost de multe ori în România în ultimii ani și că în Ucraina e mai multă ordine și o infrastructură mai bună.

