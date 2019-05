Cum a devenit Brexitul un divorț complicat

Se apropie summitul de la Sibiu. Pe 9 mai, liderii de pe continent își vor reînnoi angajamentul față de o Uniune Europeană care acționează decisiv în domeniile care contează cu adevărat pentru cetăţenii săi. Totul, în contextul în care Uniunea se află acum în faţa celei mai mari provocări din istoria de peste 60 de ani: despărţirea de unul dintre membrii săi. Marea Britanie a decis să plece acum trei ani, prin referendum, dar procesul este unul complicat şi de durată.

Uniunea Europeană se află acum în faţa celei mai mari provocări din istoria sa de peste 60 de ani. Este pentru prima dată când un stat va părăsi Uniunea. Este ceea ce a ales să facă Marea Britanie în urma referndumului organizat în urmă cu aproape 3 ani. Divorţul se dovedeşte însă unul extrem de complicat. Deja, părăsirea Uniunii, care ar fi trebuit să aibă loc pe 29 martie, a fost amânată până pe 31 octombrie, după ce acordul privind Brexit, încheiat de Theresa May cu Bruxelles-ul, a fost respins de trei ori de Parlamentul de la Londra. Această amânare este însă singura certitudine. Până pe 31 octombrie, scenariile rămân aceleaşi: un Brexit cu acord, unul fără acord sau niciun fel de Brexit. Rămâne de văzut dacă următoarele cinci luni vor aduce mai multă claritate.

Marea Britanie, primul stat care va părăsi UE

De un an şi 9 luni au avut nevoie Marea Britanie şi Uniunea Europeană pentru a ajunge la un acord privind Brexit. Înţelegerea a fost anunţată pe 15 noiembrie, când nu mai spera nimeni. Documentul stabilea că Regatul Unit va achita 45 de miliarde de euro, echivalentul înţelegerilor deja angajate, o perioadă de tranziţie a fost stabilită până la finalul anului 2020, cu posibilitatea de extindere până în 2022, dar şi o plasă de siguranţă pentru mult discutata graniţă dintre cele două Irlande.

„Am asigurat drepturile a peste trei milioane de cetăţeni europeni care trăiesc în Regatul Unit şi pe ale unui milion de cetăţeni britanici din Uniunea Europeană. Documentul pune punct liberei circulaţii a persoanelor, odată pentru totdeauna”, anunțat premierul Theresa May la 15 noiembrie 2018.

Semnarea Acordului nu este bine primită la Londra. Numeroase voci, chiar şi din propriul partid, o acuză pe May că a capitulat în faţa Uniunii Europene, iar mai mulţi miniştrii părăsesc guvernul.

„Aceste 585 de pagini sunt testamentul promisiunilor încălcate, al negocierilor eşuate şi al capitulării abjecte în faţa UE”, comenta Bill Cash, parlamentar britanic.

Brexit, provocare cu final imprevizibil pentru UE

Era doar începutul crizei politice. Înainte de sărbătorile de Crăciun, Theresa May face o încercare de a trece acordul de Parlament. Se răzgândeşte şi îl retrage de la vot, convinsă că nu va trece. Primele săptămâni din noul an vin şi cu prima înfrângere usturătoare pentru premierul britanic. Acordul privind Brexit este respins de aleşii britanici, iar Theresa May este trimisă la Bruxelles să vină cu o nouă înţelegre.

Nici la colegii europeni şefa executivului de la Londra nu găseşte mai multă înţelegere. Cu excepţia unor reasigurări, i se transmite că nu poate fi vorba de nicio renegociere.

„Trebuie să fim clari faţă de noi înşine, de prietenii noştri britanici şi de popoarele noastre. În primul rând, de doi ani negociem acordul de retragere. Acesta nu poate fi renegociat. Al doilea lucru este că, în cazul unui vot britanic negativ, ne îndreptăm către un no-deal, o ştim cu toţii”, spunea președintele Franței, Emmanuel Macron în 21 martie 2019.

Mai mult decât atât, în urma discuţiilor prelungite, liderii Uniunii nu mai fac niciun secret din faptul că şi-au pierdut răbdarea cu Londra.

„Mă întreb cu ce seamănă acest loc special în Iad pentru cei care au promovat Brexitul fără măcar o schiță a unui plan de realizare în siguranță”, afirma Donald Tusk, președintele Consiliului European.

Alţii fac haz de necaz şi încep să citeze versurile celebrei trupe britanice Spice Girls: „Ne aşteptăm ca Marea Britanie să ne spună ce vrea, ce vrea cu adevărat” (Margaritis Schinas, purtător de cuvânt Comisia Europeană)

Pe 12 martie, în lipsa unei alte soluţii, Theresa May încearcă pentru a doua oară să treacă acordul prin Parlament şi suferă a doua înfrângere.

„DA-urile la dreapta, 242, NU-urile la stânga, 391. Deci, NU-ul a câştigat, NU-ul a câştigat!” - anunța speakerul.

O nouă dată stabilită pentru Brexit

Episodul are loc cu doar 17 zile înainte de ceea ce ar fi trebuit să fie ziua Z pentru părăsiriea Uniunii Europene - 29 martie, data stabilită iniţial pentru Brexit. Este momentul în care şi Uniunea Europeană, şi Marea Britanie acceptă faptul că despărţirea nu va avea loc la data stabilită. Lucru care devine oficial pe 21 martie când Theresa May cere amânarea Brexit. Asta, în timp ce, pe 29 martie, mai face o încercare de a-şi trece acordul prin Parlament şi suferă o a treia înfrângere.

„Cred că ar trebui să regretăm amarnic cu toţii că încă o dată am eşuat în a asigura părăsirea Uniunii Europene într-un mod controlat”, a comentat Theresa May.

Învinsă acasă, Theresa May mai suferă o înfrângere şi la Bruxelles. Liderii resping termenul de amânare propus, pe 30 iunie, şi hotărăsc ei altul pentru ea. Noua dată pentru Brexit este stabilită pe 31 octombrie.

„Sunt şase luni în plus pentru Marea Britanie. În acest timp, cursul acţiunii va fi în întregime în mâinile Marii Britanii. Până la finalul acestei perioade va avea şi posibilitatea să revoce Articolul 50 şi să anuleze astfel Brexitul. Vă rog nu irosiţi timpul acordat!”, spunea Donald Tusk la 10 aprilie.

54% dintre britanici ar vota acum împotriva Brexit

Pentru britanici, înseamnă încă șase luni de incertitudine. Pentru că nu știu la ce să se aştepte, cei mai mulţi se pregătesc de Brexit ca pentru o stare de calamitate. Şi-au umplut cămările cu provizii şi folosesc toate spaţiile din casă ca să depoziteze produse de curăţenie şi cosmetice.

„Mi-e teamă că preţurile vor creşte pe măsură ce ne apropiem de luna martie şi s-ar putea chiar produce panică. Parcă m-aş pregăti deja de sfârşitul lumii, eu sper să mă înşel şi totul să meargă uşor. Sper că o să fie bine, dar mă pregătesc de ce e mai rău”, declarau oamenii la sfârșitul anului trecut.

În cei aproape trei ani care au trecut de la referendumul pentru Brexit, mulţi britanici s-au răzgândit. Un sondaj recent arăta că 54% ar vota acum pentru rămânerea în Uniunea Europeană.

