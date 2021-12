Și-a căpătat renumele unui pol al sărăciei în România, în special din cauza șomajului, a plecărilor masive din județ ori a unor politici publice care nu au adus bunăstare celor de acolo. Dar este un județ cu un potențial uriaș.

Aproape de Dunăre și cu unul dintre cele mai fertile soluri agricole, județul Teleorman încearcă să tragă cartea câștigătoare: ferme, agricultură și școli de meserii. Porturile pentru turism și comerț lipsesc, dar spre aducerea vizitatorilor se orientează acum orașe precum Alexandria sau Turnu Măgurele, unde se află una dintre cele mai vechi cetăți medievale de pe teritoriul țării. Comunitatea vrea neapărat să păstreze cât mai mult din forța de muncă în județ și să scape de ștampila de pol al sărăciei. Pentru asta a mizat pe fonduri europene. Iar faptul că e un județ de graniță, aproape de vecinii bulgari, îi dă o șansă în plus de a avea acces la finanțari europene.

În Alexandria funcționează astăzi, cu ajutorul banilor europeni, singura fermă didactică certificată ecologic din România, cu laboratoare de prelucrare a laptelui, a cărnii și de patiserie, cu spital veterinar, depozite de cereale, ateliere auto și adăposturi pentru animale Peste 16 milioane de lei a însemnat această investiție, unde peste 800 de elevi și peste 150 de studenți învață sau se formează pentru diferite meserii din zona agriculturii ecologice, dar nu numai.

Fermă didactică din bani europeni

„Cred că avem cea mai frumoasă fermă didactică în domeniul agroindustrial. Sigur, suntem într-un județ preponderent agricol și ținând cont că forța de muncă cu calificare medie este o problemă a României și a Europei, atunci s-a născut această idee de a pregăti tinerii de la noi pentru a munci tot la noi, aici, având destul de mulți fermieri și întreprinzători în ceea ce înseamnă prelucrarea produselor agricole”, spune Victor Drăgușin, primarul municipiului Alexandria.

„Locația este o fostă fermă a liceului care a fost rasă și reclădită. O singură clădire a rămas. Iar Liceul Agroindustrial din Alexandria - mai este unul la Roșiorii de Vede - tocmai asta face: pregătește forță de muncă cu pregătire medie pentru sectoarele productive din județ plecând de la agricultură până la ceea ce înseamnă sanitar-veterinarii, procesarea alimentelor. Este un proiect născut din dorința pe care am avut-o având în vedere că în Alexandria funcționează și Facultatea de Științe și Inginerie care are și catedra de specialitate de Agronomie. Sunt câteva promoții de ingineri agronomi care am finalizat studiile. În felul ăsta, deci, pregătim elevii în liceu, marea majoritate urmează și cursurile facultății și sigur lucrează aici”, explică Victor Drăgușin, primarul municipiului Alexandria.

„Faptul că pot desfășura activități de instruire practică într-un atelier de genul acesta, cu dotările pe care le-ați văzut aici, bineînțeles că le dezvoltă competențele și aptitudinile acestor elevi care lucrează în piața muncii. Noi mai facem practică și la atelierele de service cu care avem parteneriat și faptul că lucrează aici îi ajută foarte mult acolo”, arată un maistru din atelier.

„Copiii au o mare șansă să se pregătească. De regulă, rămân în județ. Copiii de aici nu sunt doar din Alexandria. Sunt și din comunele învecinate. E bine să ne pregătim permanent”, spune Victor Dragușin.