Dan Antonescu, despre un posibil profil al celui care a ucis-o pe jurnalista din Bulgaria

Dan Antonescu, specialist criminolog a vorbit la Digi24 despre un posibil profil al autorului crimei din Bulgaria. „Este fie acțiunea unui om cu probleme psihice, fie a unora, dacă or fi mai mulți, care vor să transmită un semnal”, spune Antonescu.

Mariana Pop, jurnalist Digi24: Ați întâlnit ceva similar cu acest caz al jurnalistei din Bulgaria? Un profil al unui criminal care ar fi făcut fapta asta?



Dan Antonescu, specialist crimonolog: Nu există crime decât oribile. În primul rând, o astfel de crimă, cum a fost comisă, e opera fie a unui om cu probleme psihice, fie a unora, dacă or fi mai mulți, care vor să transmită un semnal.



Modalitatea în care a fost omorâtă această tânără, chinurile la care a fost supusă, umilințele, pentru că a viola un om este tot un fel de crimă, umilești omul până în ultima celulă a lui, și apoi îl omori – nu poate fi decât ori opera unui dezaxat, a unui om care nu răspunde de gesturile lui, pentru că are probleme psihice, ori, teren alunecos - a unor dușmani, nu neapărat pentru meseria ei.



După aceea, dacă avem de a face cu problemele ei profesionale și dacă cineva a vrut să transmită un mesaj e extrem de grav, e șocant, pentru că traim într-un secol 21 când așa ceva nu ar trebui să se mai întâmple. Credem că libertatea cuvântului, libertatea de exprimare, devoalarea celor care comit infracțiuni sunt niște acțiuni normale. Nu e permis ca cineva care încearcă să afle adevarul, să aibă o astfel de soartă.



Nu mă hazardez să spun dacă moartea e legată de activitatea jurnalistică sau dacă e pur și simplu o întâmplare că femeia, această fată, a avut acest sfârșit tragic, sfârșit care se poate datora și acțiunii unui om care habar nu avea pe cine omoară.



Am avut de-a lungul carierei foarte multe situații, victime care nu s-au întâlnit niciodată cu autorul, nu aveau nicio legătura unii cu alții și, cu toate aceastea, au căzut victime unor descreierați care în secunda aceea au vrut să facă rău cuiva și victima se afa în acel moment în fața lor. Hazardul a făcut ca ei să se afle acolo.

