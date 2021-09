LIVE Ursula von der Leyen prezintă Starea Uniunii Europene în fața Parlamentului European

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezintă miercuri, de la ora 10:00, discursul său privind Starea Uniunii Europene în fața Parlamentului European, urmat de o dezbatere cu eurodeputații.

Astăzi, începând cu ora 10:00 (ora României) are loc în Parlamentul European dezbaterea privind Starea Uniunii Europene (SOTEU), eveniment care are loc în fiecare an în cadrul sesiunii plenare din septembrie, arată un comunicat al Parlamentului European.

Ursula von der Leyen va prezenta impactul activității Comisiei din ultimul an, în special în ceea ce privește combaterea crizei sanitare și economice provocate de COVID-19. De asemenea, ea va împărtăși eurodeputaților viziunea sa de a răspunde provocărilor cu care se confruntă UE, inclusiv redresarea economică, lupta împotriva schimbărilor climatice, agenda privind digitalizarea și Conferința privind viitorul Europei.

În răspunsurile lor, eurodeputații, vor evalua activitatea Comisiei și inițiativele planificate pentru anul următor. De asemenea, își vor prezenta propriile opinii și idei - dezbaterea anuală privind starea Uniunii este o șansă pentru eurodeputați de a examina activitatea și planurile Comisiei Europene și de a contribui la stabilirea direcției UE.

„Dezbaterea privind Starea Uniunii Europene reprezintă un moment-cheie pentru a demonstra responsabilitatea Comisiei Europene față de reprezentanții UE aleși în mod democratic. Acest eveniment anual este semnificativ pentru a promova o Uniune mai transparentă și mai democratică. Reprezintă o oportunitate de a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi, evidențiind principalele puncte de acțiune și provocările din anul respectiv. Drepturile cetățenilor și procesul democratic stau la baza acestei dezbateri plenare unice”, conform sursei citate.

Editor : A.C.