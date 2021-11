Lockdown-ul din Austria dă peste cap planurile de vacanță a sute de români. „Ceea ce nimeni nu credea că se întâmplă s-a întâmplat”

Lockdown-ul din Austria dă peste cap planurile de vacanță ale românilor. Sute de turiști care intenționau să meargă în vacanța de 1 decembrie în Alpii austrieci, se văd nevoiți acum să-și modifice planurile. Cei mai mulți vor opta pentru Italia.

Carantina generală impusă de autoritățile austriece i-a luat prin surprindere atât pe cetățenii acestei țări, cât și pe turiștii care și-au făcut planuri pentru începutul lunii decembrie.

Lorand Gaspar - manager agenție de turism: Am avut evenimentul la Ischgl, vorbim de 300 de persoane aproximativ. Evenimentul era organizat în jurul datei de 1 decembrie. Anul trecut nu l-am putut face, acuma am avut mai mulți participanți deoarece lumea a stat un an și nu a fost la schi și ceea ce nimeni nu credea că se întâmplă s-a întâmplat.

Turiștii români care nu își vor putea face concediul în Austria și nu vor dori schimbarea destinației își vor primi banii înapoi. Lockdownul va începe luni și va dura 20 de zile, timp în care toate activitățile neesențiale vor fi interzise.

Sorin Popescu - medic în Austria: Toate mall-urile vor fi închise, toate magazinele neesențiale vor fi închise. Exact cum am avut la lockdown-ul de dinaintea inventării vaccinului, numai că acum suntem cu vaccinul pregătit, el a funcținat până acum și trebuie să ajungem din nou ca oamenii să se vaccineze, să avem și noi viața ca în țările nordice.

Ioana Negrea - româncă stabilită în Austria: Toți suntem afectați, fie că suntem sau nu vaccinați, eu una, sincer, nu mă așteptam.

Austria a raportat joi 15 mii de noi cazuri de COVID-19, la o populație de sub 9 milioane de persoane. Testele PCR sunt gratuite pentru asigurați, astfel că în această țară se efectuează chiar și 600 de mii zilnic. Austriecii sunt vaccinați în proporție de 66%.

Anca Lucian - româncă stabilită în Viena: Iarna trecută, când țările din Europa de vest sufereau, Austria s-a descurcat foarte bine, au avut un număr mult mai mic de morți pe cap de locuitor. Țările care au suferit foarte tare atunci s-au vaccinat, în timp ce Austria a stagnat, are cea mai mică rată de vaccinare din Europa de vest.

Pe lângă acest lockdown, autoritățile din Austria introduc vaccinarea obligatorie a populației începând cu luna februarie a anului viitor.

