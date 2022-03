„Plătim Rusiei peste 600 de milioane de euro în fiecare zi, ca țări europene, pentru a finanța cererea noastră de energie. Şi aceasta este întrebarea cheie pentru noi. Eu însumi sunt de părere că cel puțin ar trebui să luăm în considerare oprirea livrărilor de cărbune și petrol din Rusia, deoarece acestea sunt simplu de găsit pe piața globală”. Declarația a fost făcută de Manfred Weber, președintele Grupului Partidului Popular European, într-un interviu exclusiv pentru Digi24.

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: Manfred Weber, preşedintele Grupului Partidului Popular European, vă mulțumesc pentru acest interviu pentru Digi24.

Manfred Weber, președintele Grupului Partidului Popularilor Europeni (PPE) din Parlamentul European : Mulțumesc pentru oportunitate.



Cristina Cileacu: Federația Rusă a început războiul în Ucraina acum opt ani, iar întrebarea este de ce Occidentul a reacționat opt ani mai târziu?

Manfred Weber: Bună întrebare. Şi ca să fiu sincer, Europa, mulţi lideri europeni au fost foarte naivi în gestionarea crizei cu Rusia. Știi, am fost unul dintre puținii politicieni germani care au spus în public deja cu ani în urmă că Nord Stream 2 este o greșeală geopolitică majoră. Dacă creștem dependența de gazul rusesc și mai ales după 2014, invazia din Crimeea, era clar că Putin va urma un plan, va continua. De aceea, da, ne trezim într-o nouă realitate și acum trebuie să găsim răspunsuri solide. Şi primul pachet de sancţiuni a fost un răspuns solid.

Cristina Cileacu: Vladimir Putin își respectă planul, oricare ar fi planul său. Dar vedem că în fiecare zi tot mai mulți ucraineni sunt uciși, orașele lor sunt bombardate, primarii ucraineni sunt răpiți și locurile lor de muncă sunt luate de oameni pro-ruși. Putem spune că Vladimir Putin câştigă?

Manfred Weber: În primul rând, vedem că ucrainenii luptă cu adevărat. Ei sunt mai puternici decât se aștepta în lupta împotriva acestei mari mașini militare a Rusiei. De aceea, să îmbrățișăm asta și să facem și noi tot posibilul să îi sprijinim. Acesta este motivul pentru a fost nevoie urgent de livrarea de arme și muniție. Și din nou, pachetul de sancțiuni are deja un impact acum. Să ne uităm mai departe, la următoarele săptămâni și luni. Vedem că Putin este surprins, probabil șocat în legătură cu evoluțiile din Ucraina, cu faptul că nu a avut succesul la care se aștepta. Aceasta este situaţia în care ne aflăm. Nu pot prezice ce se va întâmpla. Nimeni nu poate face acest lucru. Dar știu că trebuie să fim uniți și permite-mi să spun că ucrainenii sunt astăzi eroii Europei, ei nu apără doar ţara lor. Când îi asculţi, când vorbeşti cu ei și cu refugiații care vin în țările noastre, vezi oameni care luptă pentru democrație și libertate. Ei experimentează ce înseamnă să trăieşti într-o societate mai liberă. Și de aceea trebuie să le mulțumim cu adevărat pentru ceea ce fac și trebuie să-i sprijinim.

„Oamenii simt într-adevăr la buzunar că valoarea monedei lor nu mai este atât de puternică”

Cristina Cileacu: Vladimir Putin a fost adesea comparat cu un jucător de șah, iar o regulă în șah spune: câștigătorul este cel care atacă primul. Chiar acum, vedem că el continuă să atace. Răspunsul societăților occidentale sunt sancțiunile și vedem că sancțiunile continuă să apară. Dar sunt sancţiunile suficiente?

Manfred Weber: Sunt puternice, asta este clar. Moneda rusă este într-o situație foarte dificilă, bursa din Rusia, din Moscova este închisă. Oamenii simt într-adevăr la buzunar că valoarea monedei lor nu mai este atât de puternică. Primul mesaj clar a fost că nu acceptăm asta, suntem de partea ucrainenilor. Dar știi, întrebarea cheie în fața noastră este acum problema energiei. Plătim Rusiei peste 600 de milioane de euro în fiecare zi, ca țări europene, pentru a finanța cererea noastră de energie. Şi aceasta este întrebarea cheie pentru noi. Eu însumi sunt de părere că cel puțin ar trebui să luăm în considerare oprirea livrărilor de cărbune și petrol din Rusia, deoarece acestea sunt simplu de găsit pe piața globală, la fel, și surse alternative care să răspundă necesităților noastre. Așadar, să facem acest lucru cel puțin în cazul cărbunelui și petrolului, să nu mai cheltuim atât de mulți bani pentru Rusia.

Cristina Cileacu: Este, la nivelul Parlamentului European, vreo discuție, chiar și informală să zicem, despre a adăuga lucruri în plus pe lângă sancţiuni, de pildă sprijin militar?

Manfred Weber: Sunt multe discuții. Ştii, sunt liderul celei mai mari familii politice din Parlamentul European şi cu Ursula von Der Leyen, în calitate de președinte al Comisiei PPE, suntem în mod constant în legătură cu privire la ceea ce urmează să mai facem, ce trebuie să mai facem. Din nou, mesajul principal este că, pentru moment, pachetul de sancțiuni este puternic. Este minunat să vezi că lumea a fost unită. Am avut chiar și evoluțiile de la nivelul Organizației Națiunilor Unite, când doar Belarus, Siria, Coreea de Nord și Eritreea au fost de partea rușilor. Asta oferă o impresie clară, o idee clară că am reușit să ținem lumea împreună, lumea occidentală, democrațiile împreună. Asta am făcut la acest nivel, acum urmează să vedem pașii următori, iar întrebarea cheie este cererea de energie, iar acest lucru ar trebui să fie redus cât mai repede posibil.

„Am fost foarte mândru să văd că toate țările europene și-au deschis granițele imediat după începerea războiului”

Cristina Cileacu: Ucraina încearcă să devină un membru al Uniunii Europene și, din nou, vedem o diferenţă legată de reacţia membrilor europeni: ţările estice sunt mai degrabă pro-acceptarea ucrainenilor în UE, iar ţările vestice sunt mai degrabă atente la păstrarea criteriilor de la Copenhaga. Cum va fi în cele din urmă?

Manfred Weber: Acum două săptămâni, preşedintele Zelenski a participat la şedinţa plenară a Parlamentului European şi ne întreba: Merită să luptăm? Spuneți-ne, putem deveni și noi membri ai Uniunii Europene? Suntem bineveniți? Spuneți-ne. Am răspuns, ca liderul celui mai mare grup politic, imediat după discursul său, și am spus cu toată inima: da, absolut! Astăzi țineți steagul european în mâini. Voi sunteți astăzi cel mai mare luptător, cel mai puternic luptător pentru principiile noastre: modul european de viață, pentru democrație, libertate, stat de drept, pentru tot ceea ce credem noi. De aceea trebuie să transmitem acum un mesaj politic poporului ucrainean că ceea ce faceți merită făcut, sunteți parte din grupul nostru. Acesta este mesajul politic de care avem nevoie acum. De altfel, aș spune că nu este vorba despre birocrație, nu este vorba despre proceduri, nu este vorba despre întrebări teoretice. Este despre a da un răspuns politic acum. Şi în acest caz, Vestul trebuie să fie unit. Permite-mi să fiu clar, am fost puțin dezamăgit de rezultatul summitului de la Versailles de săptămâna trecută, când liderii noștri au fost împreună și au discutat despre detaliile procedurii. Acum nu este momentul să facă asta. Suntem într-un moment istoric, iar mesajul către Ucraina trebuie să fie: eşti binevenită!

Cristina Cileacu: Refugiații ucraineni vin în țările noastre, în special în țări precum România sau Polonia. Dar, desigur, de aici pleacă spre restul Europei. Și este impresionant modul în care oamenii primesc refugiații ucraineni. În același timp, ne amintim că Uniunea Europeană nu și-a rezolvat încă problemele legate de politica migrației și modul în care sunt integrați refugiații. Este acesta un moment bun pentru a schimba și acest lucru?

Manfred Weber: Războiul din Ucraina ne dă un indiciu clar că problema migraţiei este o problemă pentru noi toţi. Nu este doar pentru estul Europei, în această criză actuală, sau în ultimii ani pentru sudul Europei. Este o provocare pentru noi toți și recunoaștem asta ușor-ușor. Am fost foarte mândru să văd că toate țările europene și-au deschis granițele imediat după începerea războiului. Chiar şi cei care sunt departe, Portugalia, Irlanda, imaginează-ți distanța de Ucraina, dar și ei sunt gata să primească acum refugiații, sunt gata să-i accepte și trebuie să găsim un echilibru la care toată lumea să contribuie la fel în fața acestei provocări mari. Este momentul în care putem să sperăm că închidem dosarul legislativ, pentru că această criză ne arată clar că împreună putem gestiona lucrurile, şi de aceea să închidem această rană deschisă din punct de vedere politic din 2015. Prin această criză să ne îndreptăm și spre sfârșitul dosarelor legislative la nivel european.

Cristina Cileacu: Manfred Weber, președintele Grupului PPE, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.

Manfred Weber: Îţi mulţumesc foarte mult.

