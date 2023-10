Marile porturi europene se scufundă sub un „tsunami” de cocaină. Cum se transformă țările din nord-vestul Europei în „narco-state”

Vameșii europeni duc o bătălie împotriva traficanților de droguri care pare imposibil de câștigat. Comerțul cu cocaină în Europa, care a ajuns să valoreze 10 miliarde de euro, a dus la o creștere dramatică a violenței în nord-vestul continentului, acolo unde Franța, Belgia și Olanda se confruntă cu un val de atacuri cu cocktail-uri Molotov, mașini capcană și lupte armate, relatează The Guardian.

Les Neiges este cartierul docherilor din Le Havre, cel mai mare port francez de mărfuri. La capătul fiecărei străzi laterale se ridică un gard înalt de 3 metri din beton și oțel dotat cu sârmă ghimpată. Dincolo de gard se află macaralele care procesează peste 3 milioane de containere pe an.

O cantitate tot mai mare de cocaină se află ascunsă în aceste containere, depozitată printre banane, creveți congelați, zahăr și fructe la conservă. Din cantitatea record de 27 de tone de droguri descoperite în Franța anul trecut, mai mult de o treime a fost interceptată în portul din Normandia.

„Ceea ce vedem de fapt este o încercare concentrată continuă de a inunda Europa cu cocaină”, a explicat Laurent Laniel de la Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și Dependenței de Droguri (EMCDDA). „Este o piață care se extinde și nu dă niciun semn că ar încetini.”

Portul din Antwerp rămâne principalul punct de intrare a cocainei în Europa. Foto: Profimedia Images

În fiecare an începând din 2017, poliția și vameșii din statele UE au confiscat o cantitate mai mare de droguri decât cu un an în urmă. În 2021, cel mai recent an pentru care există date complete, cantitatea s-a ridicat la 303 tone – de cinci ori mai mare decât în urmă cu un deceniu. „Iar asta este doar ceea ce am interceptat. În acest moment, nu pare să fie o bătălie pe care o câștigăm.”

Consecințele traficului tot mai mare de droguri, în cele mai importante puncte de intrare a mărfurilor în nord-vestul Europei – Antwerp, Rotterdam și Le Havre – dar și dincolo de acestea, includ o corupție scăpată de sub control alimentată de cartelurile de droguri ce încearcă să câștige de partea lor politicieni, operatorii portuari și sindicate locale și o creștere dramatică a violenței.

Traficul de cocaină în Europa, o piață de 10 miliarde de euro

În timp ce traficanții de droguri din America de Sud își unesc forțele cu grupurile de crimă organizată din Europa ca să profite de o piață de 10 miliarde de dolari, Olanda, Belgia și Franța au fost martore la un val de asasinate, cazuri de tortură, crime, bombe și atacuri armate legate de comerțul cu droguri. S-au descoperit chiar planuri serioase de răpire a unor miniștri foarte importanți.

În Les Neiges, nu este deloc surprinzător că oamenii nu doresc să abordeze astfel de subiecte. „Pe bune? Doar nu te aștepți să găsești pe cineva aici care să-ți vorbească cu plăcere despre asta”, a reacționat un locuitor vechi al cartierului la întrebarea jurnalistului The Guardian.

Și avea toate motivele să răspundă în acest fel. Anul trecut, la doar câteva sute de metri depărtare, poliția a deschis focul asupra unui grup de bărbați care descărcau cărămizi de cocaină învelite în celofan dintr-un container. Într-un alt incident care amintește de scene din Mexic sau Columbia, infractori bine înarmați au luat cu asalt un depozit foarte bine păzit pentru a-și recupera marfa.

În luna februarie a acestui an, șase bărbați locali care au crescut sau își desfășurau activitățile în Les Neiges – printre care s-a numărat și Louis Bellahcène, poreclit „Doudou” sau „Regele portului” – au primit condamnări care însumate ajung la peste 100 de ani de închisoare pentru că au făcut contrabandă cu 1,3 tone de cocaină din America de Sud prin acest terminal.

Olanda, Belgia și Franța au fost zguduite de un val de asasinate, cazuri de tortură, bombe, schimburi de focuri și crime legate de traficul cu droguri. Foto: Profimedia Images

Neputând rezista tentației de a „câștiga salariul pe un an în câteva ore”, după cum chiar unul dintre infractori a recunoscut în timpul procesului, zeci de docheri din cei 2.200 care lucrează în Le Havre, precum și mai mulți agenți portuari, șoferi de tir și alți muncitori din port, au fost arestați în ultimii 5 ani.

Pentru cei care ezită, cartelurile de cocaină au alte metode, mult mai neplăcute. Peste 30 de muncitori din port au fost răpiți sau ținuți ostatici din 2017 și până acum. În 2020, un lider de sindicat de 40 de ani și tată a patru copii a fost omorât în bătaie și aruncat în spatele unei școli din cartier. Doi ani mai înainte, un altul a fost găsit viu după ce a fost torturat de traficanții de droguri, care l-au înjunghiat de mai multe ori în gambe cu o șurubelniță.

Unii dintre ei cedează la presiune. „Vin la ei la poarta școlii sau în cafenea tipi care le arată poze pe mobil cu soția sau copiii lor”, a povestit Valérie Giard, o avocată care a apărat în instanță mai multe astfel de victime. „Le spun: fă ce îți spunem noi sau [familia ta] o pățește.”

75.000 de euro pentru un singur container extras din port

Mulți alții, însă, nu sunt foarte greu de convins: potrivit unei liste cu tarife descoperită de poliție, suma curentă pentru a ajuta să extragi un container din port este de 75.000 de euro. Pentru a-l muta în afara razei de acoperire a camerelor de supraveghere sau mai aproape de gard primești 50.000 de euro. În schimbul unui ecuson de securitate „împrumutat” primești 10.000 de euro. Persoanele care recrutează oameni pot câștiga și 100.000 de euro pentru fiecare operațiune.

Sumele sunt minuscule în comparație cu profiturile uimitoare pe care traficanții de droguri le obțin: un kilogram de cocaină cumpărat în Columbia în schimbul a 1.000 de euro valorează peste 35.000 de euro în Europa. Odată ce drogurile sunt extrase din port și diluate cu alte substanțe, acestea se vând pe stradă (sau, mai nou, comandate prin WhatsApp sau Signal) cu 50-70 de euro un gram.

În Europa, cocaina se vinde chiar și de două ori mai scump decât în SUA, unde piața este saturată. În jur de 3,5 milioane de europeni consumau cocaină în 2021, de patru ori mai mulți decât acum 20 de ani. Europol estimează că valoarea totală a cocainei pe piața europeană este de 7,6-10,5 miliarde de euro.

„Cu astfel de sume implicate, lanțul logistic a devenit foarte eficient”, a explicat Laniel. „Cel mai mult se folosesc containerele, dar și iahturi, bărci de pescuit, avioane private și, mai nou, semi-submersibilele sau dronele submarine.” Cel puțin 100.000 de persoane ar fi implicate în distribuirea drogurilor după ce ajung în Europa.

Antwerp, Rotterdam (în poză) și Le Havre sunt cele mai importante porturi din nord-vestul Europei prin care drogurile pătrund în UE. Foto: Profimedia Images

Potrivit poliției, afacerea este controlată în mare parte de grupările mafiote din Mexic, care activau cândva ca intermediari pentru cartelurile Colombian Cali și Medellin, dar care acum controlează cea mai mare parte din lanțul de distribuție – de la finanțarea producției la organizarea transporturilor spre Europa.

Marfa este separată în diferite containere pentru a reduce costurile și riscul și sunt vândute sindicatelor europene de crimă organizată, printre care se numără „mafia Mocro” marocană activă în Belgia și Olanda, grupările mafiote din Serbia, Albania și Kosovo și gruparea 'Ndrangheta din Calabria.

„Tsunamiul nu se mai oprește”

Principalul punct de intrare a cocainei în Europa rămâne Antwerp, aflat la 450 de kilometri de Le Havre, acolo unde poliția și vameșii – care, ca și în multe alte porturi, au capacitatea de a verifica doar între 1% și 2% din containere – au interceptat peste 43 de tone de cocaină în doar prima jumătate a acestui an, după ce au găsit 110 tone în 2022.

„Tsunamiul nu se mai oprește”, a spus Kristian Vanderwaeren, șeful autorității vamale din portul belgian. Procurorul șef al Bruxelles-ului, Johan Delmulle, a avertizat anul acesta că țara ar putea în curând să fie văzută drept un „narco-stat”, după valul de atacuri cu cocktail-uri Molotov, mașini capcană și lupte între infractori înarmați care a inundat străzile din Antwerp.

Mai nou, în loc să cumpere produsul fabricat în America de Sud, grupările mafiote au început să construiască fabrici sofisticate În Europa pe care le folosesc pentru a extrage pasta de cocaină din mărfuri precum polimeri de plastic sau produse din asfalt, pe care mai apoi o transformă în praf de cocaină.

Peste 30 de astfel de laboratoare au fost desființate în Europa din 2021, potrivit EMCDDA. Noile linii de producție pot scoate până la 200 de kilograme de cocaină pe zi.

„Cocaina omoară lent oamenii”, a spus Laniel. Ea dă naștere la un nivel de „violență și corupție fără precedent. Multe persoane rele câștigă sume imense de bani. [Problema] este acum tratată serios, dar este o provocare uriașă.”

