Marș uriaș anti-Brexit la Londra

Uriaş marş anti-Brexit la Londra! Jumătate de milion de oameni au ieşit în stradă pentru a striga că nu vor ca ţara lor să iasă din Uniunea Europeană. Cer organizarea unui al doilea referendum. Opţiune exclusă însă cu fermitate de premierul Theresa May.

Manifestaţia are loc în contextul în care încă un summit european s-a încheiat fără un acord în ceea ce priveşte viitorul relaţiei dintre Marea Britanie şi Uniunea Europeană după Brexit. Cele două parţi nu reuşesc să se înţeleagă în privinţa viitoarei graniţe dintre Irlanda şi Irlanda de Nord, lucru de care depinde, în mare măsură, şi viitoarea relaţie economică.

Uniunea Europeană şi-ar dori păstrarea Irlandei de Nord în Uniunea Vamală şi Economică, lucru de neconceput pentru Londra însă care spune că acest lucru ar putea duce la ruperea Regatului.

Optimis la Londra, pesimism la Bruxelles

Cei 27 de lideri europeni au ieşit de la negocieri cu un mesaj unitar - vor ca despărţirea de Marea Britanie să se realizeze cu un acord, dar nu sunt dispuşi să facă nicio concesie.

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei: Îmi pare rău, nu eu am votat pentru Brexit, deci, Brexit-ul are consecinţe. Dar, avem responsabilitatea să ne asigurăm că a doua zi după (Brexit, n.r.), în cazul în care nu avem un acord, totul să fie organizat, precis, pentru o viaţă normală pentru cetăţenii noştri. Nu am spus că nu este loc de negociere, spun doar că acum elementul cheie pentru un acord final este în curtea Marii Britanii.

Angela Merkel, cancelarul Germaniei: Nu am plecat de la negocieri mai optimistă sau mai puţin optimistă decât am intrat. Am căzut de acord să ne întâlnim din nou, atunci când vor fi făcute suficiente progrese. Toţi suntem conştienţi de un lucru: cu cât mai repede, cu atât mai bine. Dar, în acest moment, este imposibil să spun când va avea loc o astfel de întâlnire.

Totuşi, un orizont de aşteptare a fost avansat. Se încearcă o deblocare a negocierilor până de Crăciun. Misiunea este însă dificilă. Theresa May nu a venit cu propuneri noi pentru temele asupra cărora cele două părţi nu se înţeleg: este vorba despre viitoarea relaţie economică Uniunea Europeană - Marea Britanie, dar şi despre graniţa dintre Irlanda de Nord şi Irlanda.

Michel Barnier, negociator şef al UE pentru Brexit: Am finalizat 90% din acordul cu britanicii. A fost un volum uriaş de muncă timp de un an şi jumătate, am muncit pentru cele 27 de state şi pentru Parlamentul European, am lucrat cu britanicii, nu împotriva lor. Sunt convins că avem nevoie de o înţelegere, dar încă nu sunt sigur că vom avea una.

Liderii europeni vor să se evite o „frontieră dură” între provincia britanică Irlanda de Nord şi Republica Irlanda, astfel încât Irlanda de Nord să rămână în uniunea vamală şi în piaţa unică europeană. Variantă de neconceput pentru Londra care consideră că acest lucru ar diviza Regatul. Criticată dur şi acasă, Theresa May încearcă să rămână optimistă.

Theresa May, premierul Marii Britanii: Pe măsură ce intrăm în ultima fază a negocierilor, vor exista numeroase momente dificile, dar sunt convinsă că vom avea un acord bun care să fie atât în interesul Marii Britanii, cât şi al Uniunii Europene.

Brexit | Stare de confuzie printre britanici. 53% dintre ei nu ar mai vota un Brexit

Şefa Executivului de la Londra pare însă a fi printre puţinii optimişti din Regat, în ceea ce priveşte despărţirea de Uniunea Europeană. Un sondaj realizat de Parlamentul European arată că 53% dintre britanici nu ar mai vota acum o ieşire din Uniunea Europeană.

Femeie: Este derutant. Nu ştim ce se va întâmpla. Într-o zi spun una, în altă zi spun alta, iar noi nu ştim în ce direcţie ne îndreptăm.

Femeie: Nimeni nu ştie ce se întâmplă. Îmi poate spune cineva sau să îmi explice Brexit-ul?

Etichete:

,

,

,

,