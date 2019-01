Meleșcanu: România și Bulgaria, „frați siamezi” în drumul spre Schengen

Teodor Meleșcanu a declarat, la Digi24, că nu crede în scenariul potrivit căruia Bulgaria ar urma să fie primtă în spațiul Schengen înaintea României.

„Eu nu cred în scenariile de acest tip. România şi Bulgaria suntem fraţi siamezi, dacă îmi permiteţi. Am intrat împreună în Uniunea Europeană, împreună am primit Mecanismul de Cooperare şi Verificare, împreună ni s-a propus să avem un proces de admitere în spaţiul Schengen. Gândiţi-vă cum ar putea să funcţioneze o frontieră care are între 700 şi 1000 de kilometri, Dunărea, în care România ar fi în afara Schengen şi Bulgaria ar fi în Schengen. Sunt lucruri care din punct de vedere practic, din punctul meu de vedere şi tehnic, nu pot funcţiona”, a spus ministrul de Externe.

„Ca mesaj politic, eu cred că trebuie să mergem foarte clar pe ideea că intrarea în spaţiul Schengen este o chestiune care ţine de respectarea unor norme tehnice pe care România le-a îndeplinit şi vrem să vedem de ce, care sunt motivele pentru care nu s-a acordat”, a explicat Teodor Meleșcanu.

Bulgaria va intra cu în Schengen cu frontierele aeriene în prima parte a anului 2019, scria, la finalul lui 2018, presa de la Sofia, care cita o declarație în acest sens a lui Manfred Weber, candidatul Partidului Popular European pentru preşedinţia Comisiei Europene.

Manfred Weber a făcut această declarație la o întâlnire avută, la Bruxelles, cu vicepreședintele partidului de guvernământ GERB, Țvetan Țvetanov.

