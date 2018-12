Mesajul cancelarului Austriei pentru România: „La valorile de bază ale UE nu se pot face compromisiuri sau rabaturi”

Predictibilitate, un cadru legal stabil, licitaţii transparente și plata la timp a contractelor publice. Asta e important pentru investitorii austrieci care sunt sau intenţionează să vină în România. O spune chiar cancelarul Austriei, pentru Digi24. Sebastian Kurz vorbeşte şi despre importanţa luptei anticorupţie şi despre scenariul cel mai negru din timpul preşedinţiei româneşti a Consiliului UE.

Reporter Digi24: Domnule cancelar, tema securitate şi lupta împotriva migraţiei ilegale a fost printre priorităţile preşedinţiei austriece a Consiliului UE. Care a fost principala cauză pentru care încă nu există o politică europeană comună în privinţa migraţiei?

Cancelarul Austriei: În privinţa politicii de migraţie, trendul de schimbare instituit la Consiliul European din iunie a fost consolidat. Accentul a fost pus pe apărarea frontierelor externe și pe cooperarea cu țările terțe. UE se află în discuții cu țări precum Egiptul și sprijină, de exemplu, Garda de Coastă din Libia. Faţă de octombrie 2015, sosirile ilegale au scăzut cu aproximativ 95%. Asta înseamnă că suntem pe calea cea bună.

Reporter Digi24: Agenția Frontex ar trebui să aibă, conform propunerii Comisiei Europene, 10.000 poliţişti de frontieră până în 2020. Vedeţi practic Frontex ca pe o uriaşă poliţie de frontieră, care să apere graniţele statelor UE?

Cancelarul Austriei: Europa trebuie să-și protejeze, în sfârşit, în mod corespunzător granițele externe ca să putem păstra o Europă fără frontiere pe plan intern. Susţin de ani de zile și voi continua să o fac. Prin urmare, sprijin pe deplin propunerea Comisiei Europene de a consolida Frontex la 10.000 de poliţişti de frontieră până în 2020. Aceasta este şi prioritatea candidatului Partidului Popular European la preşedinţia viitoarei Comisii Europene. În timpul preşedinţiei austriece am ajuns deja la un acord privind un mandat consolidat pentru Frontex în domeniul repatrierilor și cooperării cu țările terțe. Munca asta trebuie acum doar dusă mai departe.

Reporter Digi24: România preia preşedinţia Consiliului UE de la Austria pe 1 ianuarie. Brexit - o temă arzătoare deja în timpul mandatului austriac. Ar trebui să se pregătească România pentru cel mai pesimist scenariu: o ieşire a Marii Britanii fără acord? Ce aţi face în locul Theresei May?

Cancelarul Austriei: Plec de la premisa că doamna premier May va încerca să supună la vot acordul pentru Brexit, în Camera Comunelor, în ianuarie. Sper sincer ca parlamentarii britanici să-şi dea seama în timpul zilelor de Crăciun, că nu fac un serviciu poporului lor, dacă dau voie să se ajungă în situaţia aceasta şi avem, la final, un Brexit dezordonat.

Prim-ministrul May a discutat despre ,,îngrijorările clare" ale parlamentului britanic cu reprezentanții UE27, cu liderii Comisiei Europene și ai Consiliului European pe 13 şi 14 decembrie. La ultima reuniune a Consiliului European de la Bruxelles, am căzut de acord că este exclusă o renegociere a acordului pentru Brexit.

Totuşi, concluziile Consiliului European au reafirmat voința politică de a depune eforturi pentru un acord ulterior privind relațiile viitoare UE-Marea Britanie, astfel încât să nu fie necesară permanent soluţia de urgenţă a Backstop-ului Irlanda/Irlanda de Nord (plasa de siguranţă menită să evite o frontieră dură pe insula Irlanda n.r.).

Dacă acordul nu obţine o majoritate în Camera Comunelor, aceasta va genera o situație haotică. In acest caz s-ar putea dezlănţui forţe politice în toate direcţiile.

Important pentru UE27 este să-şi păstreze unitatea în privinţa Brexit şi în lunile ce urmează şi totodată să evite „scenariul No-Deal" (niciun acord n.r.), căci aceasta este cea mai proastă soluţie pentru ambele părţi. În direcţia aceasta am lucrat în timpul președinției Austriei. Rămâne o sarcină importantă şi pentru președinția României la Consiliul UE. De asemenea, Consiliul European a solicitat săptămâna trecută să se grăbească măsurile de pregătire și pentru situaţii de urgență pentru toate scenariile posibile.

Reporter Digi24: România este criticată dur de Comisia Europeană pentru modificările la legile Justiţiei. Împărtăşiţi îngrijorarea Comisiei?

Cancelarul Austriei: România a înregistrat până în 2017 progrese semnificative în combaterea corupției și dezvoltarea unui stat de drept eficient. În raportul pe Justiţie MCV din noiembrie 2018, Comisia Europeană a vorbit despre o evoluție îngrijorătoare a situației statului de drept începând cu 2017. Printre altele, Comisia solicită retragerea reformelor controversate în Justiţie și ale Codurilor Penale. Președinția austriacă, în calitate de mediator, a contribuit la aprobarea concluziilor Comisiei Europene din raportul pe Justiţie de către Consiliul UE pe 11 decembrie. Iar Austria pledează pentru îndeplinirea criteriilor de aderare. Lupta împotriva corupţiei şi consolidarea unui stat de drept eficient, în care există securitate juridică şi previzibilitate legislativă, sunt deosebit de importante. La valorile de bază ale Uniunii Europene nu se pot face compromisiuri sau rabaturi. Valorile de bază trebuie respectate în mod egal de către toate statele membre ale UE.

Reporter Digi24: După protestele din 10 august de la Bucureşti, când şi jurnalişti ORF au fost agresaţi de jandarmi, aţi condamnat cu fermitate confruntările violente şi aţi cerut ,,clarificarea totală" a situaţiei. Sunteţi mulţumit de acţiunile întreprinse de guvernul de la Bucureşti pentru clarificarea situaţiei?

Cancelarul Austriei: Imediat după incident am vorbit în termenii cei mai clari pentru că atacurile împotriva jurnaliștilor nu trebuie niciodată tolerate. Autoritățile judiciare își fac acum treaba și acesta este un lucru bun.

Reporter Digi24: Două întâlniri cu preşedintele Iohannis în mai puţin de opt zile. Ce sugestii i-aţi făcut pentru preşedinţia română a Consiliului UE?

Cancelarul Austriei: Preşedintele Iohannis, pe care îl apreciez foarte mult, nu are nevoie de sugestii de la mine. La Forumul la nivel înalt Africa-Europa din 18 decembrie, organizat la Viena, am discutat cu reprezentanții celor mai mari țări din Africa, cu reprezentanți ai Uniunii Europene și cu peste 800 de oameni de afaceri, despre o mai bună cooperare în domeniul inovării și digitalizării, esenţiale pentru dezvoltarea noastră viitoare. Forumul a urmărit, de asemenea, să contribuie la Alianța între Africa şi Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile, o alianţă anunțată de președintele Juncker în ultimul său discurs privind starea Uniunii. Per ansamblu, am vrut să ducem la un alt nivel calitatea și amploarea cooperării cu partenerii noștri africani și să depăşim momentul în care ne concentrăm doar pe problema migrației, o provocare comună. Urmărim un parteneriat pe picior de egalitate cu Africa. Sunt foarte încântat că președintele Iohannis, în contextul președinţiei româneşti, dorește să continue eforturile în această direcție.

În vizita mea la București din 21 decembrie voi preda simbolic alături de preşedintele Iohannis ştafeta președinției Consiliului Uniunii Europene. Voi discuta atât cu președintele Iohannis, cât și cu premierul Dăncilă despre principalele teme europene, inclusiv despre migrație şi Brexit. Vom discuta şi despre realţiile bilaterale dintre Austria şi România. Austria este al treilea cel mai mare investitor străin din România. Țările noastre au numeroase interese comune și lucrează în mod tradițional bine împreună, spre exemplu în domeniile Balcanii de Vest, regiunea Dunării și vecinătatea estică a UE.

Reporter Digi24: Austria este unul dintre investitorii străini cei mai importanţi în România. Ce ar face România şi mai atractivă pentru investitorii austrieci?

Cancelarul Austriei: România este o piață atractivă cu o dezvoltare economică puternică și o creștere pe termen mediu a cererii interne. Companiile austriece sunt cu investiţii de 7,58 de miliarde euro, cel de-al treilea mare investitor în România. Firmele austriece au în România 68.000 de angajaţi direcţi. De aceea, pentru companiile austriece sunt foarte importante predictibilitatea și cadrul legal stabil, transparența licitaţiilor și plata la timp a contractelor publice. În plus, susțin proiectele de cooperare între România şi Austria în domeniul formării lucrătorilor calificați, în care se implică companiile austriece active în România și școlile profesionale din România. Este o situaţie win-win, de acest lucru profită ambele părţi.

