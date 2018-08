Armata din Finlanda a propus un regim vegetarian. Cum a reacționat ministrul apărării

Se spune că armata luptă mai bine când are stomacul plin şi decizia de a servi soldaţilor finlandezi două mese vegetariene obligatorii pe săptămână l-a lăsat perplex pe ministrul naţionalist al apărării, relatează Agerpres.

Foto: Guliver/GettyImages

Măsura este destinată să-i ajute pe soldaţi să mănânce mai sănătos şi să atenueze impactul producţiei de carne ce contribuie la încălzirea globală, a declarat armata.

Dar ministrul finlandez al apărării, Jussi Niinistö, susţinut de partidul naţionalist Reforma Albastră (Blue Reform), s-a declarat uluit de această decizie, despre care nu fusese informat în prealabil.

„Această hrănire forţată pare a fi o decizie ideologică. Şi, după cum spune o vorbă veche, o armată luptă mai bine când are stomacul plin. Dar nicio armată nu poate lupta cu supă de linte sau cu conopidă”, a declarat Niinistö ziarului Aamulehti.

În Finlanda, care are o frontieră de 1.340 km şi un trecut dificil cu Rusia, serviciul militar este obligatoriu pentru toţi bărbaţii şi are o durată de până la un an.

Niinistö a spus că va cere forţelor de apărare să-i prezinte un raport explicând modul în care a fost luată decizia. Armata nu a răspuns la cererile de a face comentarii suplimentare.

Grupul Reforma Albastră aflat la conducerea Ministerului Apărării a rămas în guvernul de centru-dreapta al ţării după ce s-a desprins de Partidul Finlandez, anti-imigranţi şi scos afară din coaliţie anul trecut.

Multe şcoli finlandeze au o zi de regim alimentar vegetarian pe săptămână şi armata afirmă că a crescut în mod constant opţiunile vegetariene în meniuri la cantine.

Etichete:

,

,

,