Danilo Toninelli, ministrul italan al Transporturilor, a lăudat rezultatele decretului care interzice rezidenților străini să circule în Italia cu mașini înmatriculate în străinătate. Cei mai afectați de aceste măsuri sunt românii, mulți dintre ei au fost amendați și au rămas chiar fără mașini în ultimele două săptămâni, relatează corespondentul Digi24 în Italia, Sergiu Balaban.

Ministrul italian al Transporturilor: „Sunt foarte încântat de lupta împotriva șmecherilor cu numere străine” Foto: Facebook Danilo Toninelli

Pentru Danilo Toninelli, cei care au circulat cu numere străine în Italia sunt „șmecheri” (furbetti), iar oficialul se declară satisfăcut că mulți au fost amendați și mașinile lor au fost sechestrate.

„Sunt foarte încântat să vă spun că lupta noastră împotriva șmecherilor cu numere străine oferă primele rezultate excelente. În Decretul privind siguranța am inclus, așa cum anunțasem deja, o regulă care, cu unele excepții detaliate, interzice celor care sunt rezidenți în Italia mai mult de 60 de zile să circule cu vehicule cu numere de înmatriculare străine. De ce am vrut această măsură? Deoarece multe, prea multe persoane, în ciuda faptului că trăiesc și muncesc în Italia, prin urmare, beneficiind de toate serviciile din țara noastră, circulă cu un vehicul cu număr străin: în acest fel nu plătesc în Italia nici asigurarea, nici impozitul, nici cel puțin amenzile. Așa că evită taxele, dăunându-ne nouă tuturor și multor companii italiene oneste.



Cu noi, acești șmecheri au încetat să-și facă de cap: norma pe care am scris-o tocmai a intrat în vigoare, dar deja face diferența. Din știrile care sosesc, există multe persoane care își reglementează situația și mai multe (sunt) cele sancționate, așa cum ar trebui să fie, cu amenzi ridicate și cu sechestrarea vehiculului, ce s-ar putea transforma în confiscare.



Credem cu fermitate în importanța apărării drepturilor cetățenilor cu sabia scoasă, dar, totodată, necesitatea ca toți să respecte regulile. Numai în acest fel putem consolida cultura legalității, care se află la baza unei țări civilizate așa cum este minunata noastră Italia”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Deloc de mirare, românii au luat cu asalt contul de Facebook a ministrului, însă nu toate comentariile lor pot fi reproduse.

Citiți și:

Românii din Italia, furioși că nu mai au voie să circule cu mașinile înmatriculate în țară

VIDEO. Ce s-a întâmplat în Italia după interzicerea mașinilor cu numere românești

Cele patru soluții găsite de români pentru a nu mai lua amenzi în Italia

Reacția Ambasadei României după ce noul cod rutier din Italia i-a lăsat fără mașini pe șoferii români

Etichete:

,

,