Moțiunea anti-Ursula în cazul Pfizergate. Șefa CE și-a numit criticii „apologeți ai lui Putin” și „teoreticieni ai conspirației”

Ursula von der Leyen a apărut, luni, în fața Parlamentului European, la Strasbourg, înaintea primei moțiuni de cenzură împotriva unui președinte al Comisiei Europene din 2014 încoace, potrivit Politico.

Ursula von der Leyen și-a acuzat criticii că sunt „ apologe ți ai lui Putin”

În mod surprinzător, Ursula von der Leyen a intrat în detalii pentru prima dată, explicând de ce a considerat că atacurile împotriva sa într-un scandal care a devenit cunoscut sub numele de „Pfizergate” au fost nedrepte. Șefa Executivului UE și-a etichetat criticii drept „teoreticieni ai conspirației”, „antivacciniști” și „apologeți ai lui Putin”.

Votul în sine este programat să aibă loc joi. Având în vedere că principalele partide din UE spun că o vor susține, cu siguranță va câștiga. Însă dezbaterea a oferit o perspectivă asupra opoziției care se conturează împotriva lui von der Leyen și a echipei sale de comisari - toți fiind așteptați să fie prezenți - și asupra strategiei sale de a face față criticilor.

Dezbaterea a fost declanșată după ce Gheorghe Piperea, un europarlamentar român de dreapta, a obținut numărul necesar de semnături.

„Ce am auzit de la dl (Gheorghe) Piperea este cred, destul de clar. E o reţetă de manual a extremismului. (...) Putem să ne alăturăm dlui Piperea pe calea conspiraţiei sau putem să înţelegem ceea ce se întâmplă de fapt, că este încă o tentativă de a dezbina instituţiile noastre. Nu vom lăsa niciodată să se întâmple acest lucru”, a spus Ursula von der Leyen.

Ea i-a mulţumit totuşi eurodeputatului român care a iniţiat moţiunea, prima în UE din noiembrie 2014, şi a spus că dezbaterea din plenul PE este vitală. „Îmi dau seama că există aici eurodeputaţi care nu au semnat moţiunea, dar au preocupări faţă de problemele invocate”, a afirmat ea.

Von der Leyen a ieșit la luptă împotriva acuzațiilor legate de Pfizergate

Președinta Comisiei a simțit nevoia să-și apere reputația în așa-numitul Pfizergate, scandalul privind presupusele mesaje text private dintre von der Leyen și directorul general al unui producător de vaccinuri.

Ea a răspuns acuzațiilor de secretomanie și de proastă gestionare din partea promotorilor moțiunii de neîncredere, pe care le-a numit „minciuni”.

Semnatarii moțiunii susțin că von der Leyen a gestionat greșit contracte de vaccinare de miliarde de euro în mesaje text către directorul general al Pfizer, Albert Bourla, în timpul pandemiei de COVID-19 - lucru pe care aceasta nu l-a dezvăluit, ceea ce a dus la un verdict negativ din partea celei mai înalte instanțe a UE.

„Nu este un secret faptul că am fost în contact cu reprezentanți de top ai companiilor care produc vaccinurile care ne-ar fi scos din criză... la fel cum am cerut sfaturi de la cei mai buni epidemiologi sau virologi din lume... dar implicația că aceste contracte au fost cumva nepotrivite împotriva intereselor europene este, indiferent de măsură, pur și simplu greșită”, a declarat von der Leyen.

Von der Leyen a adăugat: „Permiteți-mi să clarific faptele încă o dată și pentru dumneavoastră.”

„Negocierile contractuale au fost conduse împreună de Comisie și statele membre”, a spus ea. „Fiecare contract negociat a fost examinat în detaliu în capitale înainte de a fi semnat de fiecare dintre cele 27 de state membre.”

„Nu au existat secrete, nicio clauză ascunsă, nicio obligație de cumpărare pentru statele membre.”

Președinta CE le-a spus europarlamentarilor că „toate cele 27 de state membre au decis să cumpere vaccinuri de bunăvoie, așa că orice afirmație conform căreia vreun stat membru nu știa despre contracte, despre prețuri sau sume este necinstită”.

„De fapt, hai să-i spunem pe nume. Este pur și simplu o minciună.”

Moțiunea, în beneficiul lui Putin și al marionetelor sale din UE, spune Manfred Weber

Liderul Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a luat apărarea colegei sale de partid, Ursula von der Leyen, și a declarat că parlamentarii vor vota împotriva moțiunii.

Weber a declarat că prăbușirea (improbabilă) a Comisiei riscă să pună în pericol negocierile comerciale complexe în curs cu administrația Trump, precum și negocierile privind următorul buget pe șapte ani al UE.

„Milioane de locuri de muncă sunt în pericol. Unde sunt prietenii MAGA din această casă? Ce fac [premierul maghiar Viktor] Orbán, [vicepremierul italian Matteo] Salvini și [copreședintele AfD] Alice Weidel pentru a salva locuri de muncă pentru europeni?”, a spus el.

El a susținut, de asemenea, că o moțiune reușită ar fi în beneficiul președintelui rus Vladimir Putin, deoarece ar împiedica dezvoltarea unui pilon de apărare al UE.

„Știu că AfD-ul german și AUR-ul românesc sunt marionetele lui Putin. Dar de ce se alătură acum PiS acestei alianțe proruse? Această moțiune de cenzură este împotriva securității poporului european”, a adăugat el, arătând spre partidul de opoziție Lege și Justiție (PiS) din Polonia, ai cărui parlamentari constituie o mare parte a semnatarilor moțiunii.

Von der Leyen a spus că „Pfizergate” a fost o teorie a conspirației

Von der Leyen și-a folosit discursul pentru a aborda unele dintre acuzațiile centrale din spatele așa-numitului scandal Pfizergate - și anume că nu a fost transparentă cu privire la mesajele text pe care le-a schimbat cu directorul general al Pfizer în perioada premergătoare unui acord major de achiziție de vaccinuri.

De asemenea, ea i-a acuzat pe cei care au criticat Comisia în legătură cu mesajele text că „inventează conspirații demontate despre mesajele text”.

Totuși, schimbul de mesaje text dintre von der Leyen și Bourla nu este o teorie a conspirației, subliniază Politico. Purtătorii de cuvânt ai Comisiei și, indirect, chiar von der Leyen în discurs au recunoscut că un astfel de schimb a avut loc.

Ceea ce a negat în mod constant Comisia este că aceste mesaje au constituit o parte substanțială a „negocierilor” de cumpărare a vaccinurilor sau că acordul în sine a fost încheiat prin SMS.

Cu alte cuvinte, ei neagă că von der Leyen poartă vreo responsabilitate juridică directă pentru acordul de achiziție a vaccinurilor.

Ce se afla de fapt în acele mesaje? Poate că nu vom ști niciodată. Comisia a refuzat să le prezinte sau să le predea legiuitorilor sau instanțelor. Din această perspectivă, asigurarea lui von der Leyen că „această Comisie va fi întotdeauna dispusă să colaboreze cu dumneavoastră și să fie transparentă cu dumneavoastră” sună puțin demodat.

Omul Georgiei Meloni din Parlament distanțează ECR de moțiunea de cenzură

Nicola Procaccini, copreședintele grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), și-a folosit discursul pentru a ataca propria familie politică.

El a prezentat moțiunea de cenzură împotriva lui Von der Leyen – lansată de un europarlamentar ECR din partidul AUR din România și semnată de celălalt copreședinte ECR – drept o gafă strategică. Votul nu ar face decât să le permită ecologiștilor și socialiștilor să reafirme „majoritatea Ursula”, exact în momentul în care o „majoritate de centru-dreapta” făcea progrese, a avertizat el.

Procaccini, un confident al prim-ministrului italian Giorgia Meloni, a remarcat că două treimi dintre parlamentarii ECR nu au semnat măsura - nu pentru că nu ar fi de acord cu plângerile, ci pentru că „consideră această moțiune o greșeală”.

Prezicând că moțiunea va eșua, Procaccini a adăugat că „din păcate, unora le place să piardă, atât acasă, cât și aici” - o referire aparentă la înfrângerea liderului AUR, George Simion, în alegerile prezidențiale din România.

„Nu vom înceta să câștigăm”, a concluzionat Procaccini.

Editor : Ș.R.