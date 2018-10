O femeie la menopauză a născut un copil sănătos. Cum a fost posibil

O echipă de ginecologi a reuşit ca femeile care au intrat prematur la menopauză să poată rămâne însărcinate, dintre care una a şi născut un bebeluş sănătos, printr-o tehnică de pionierat desfăşurată de Hospital Clinic din Barcelona, relatează miercuri EFE.

Foto: Shutterstock

Potrivit ginecologului Francesc Fabregues, tehnica este "încă în stadiu de proiect clinic" şi a fost experimentată pe un număr de 12 femei care sufereau de menopauză prematură, potrivit Agerpres.



Fabregues a explicat că nou tehnică, publicată de revista de specialitate 'Journal of Ovarian Research', consistă într-o laparoscopie pentru a extirpa o parte din cortexul ovarian, care ulterior este fragmentat şi reinserat în ovarul pacientei.



După intervenţie, se stimulează hormonal pacienta timp de câteva săptămâni pentru a obţine ovocite care apoi sunt fecundate 'in vitro'. Ginecologul a explicat că tehnica s-a aplicat la 12 femei cu menopauză precoce - o anomalie care afectează 1% din femei - dintre care jumătate au reuşit să aibă activitate ovariană după intervenţie.



Activarea ovulaţiei la pacientele cu menopauză precoce a fost introdusă de un grup de medici japonezi care realizau două intervenţii chirurgicale: una pentru a extrage ţesut ovarian, care se fragmentează şi ulterior se activează prin medicamente timp de 48 de ore şi alta în care se reimplantează ţesutul ovarian.



"Spre deosebire de japonezi, care fac intervenţia folosind medicamente şi două intervenţii, noi o realizăm printr-o singură intervenţie şi fără să utilizăm medicamente", a explicat Fabregues, având în vedere că scopul propus era de "a simplifica, optimiza şi a face viabil" procesul care este deja utilizat în Japonia.



Mama bebeluşului născut prin această metodă a încercat să aibă copii timp de doi ani prin tehnici de fertilizare, după ce a fost diagnosticată cu menopauză precoce şi "îşi pierduse speranţa de a mai deveni mamă".



Menopauza avansată afectează femeile cu vârste de sub 40 de ani şi intervine când o femeie se naşte cu o rezervă mai mică de folicului ovarieni, celulele care înconjoară ovulele în timpul maturării sau acestea se consumă mai rapid.

Etichete:

,

,

,