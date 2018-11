O înţelegere de ultimă oră în problema Gibraltarului, potrivit căreia Spania va putea negocia în mod direct cu Regatul Unit viitorul micului teritoriu britanic, a salvat întâlnirea care va avea loc, duminică, între liderii UE privind acordului retragerii britanice din Uniunea Europeană.

O înţelegere de ultimă oră în problema Gibraltarului a salvat summitul privind Brexit - FOTO: Getty Images

Premierul britanic Theresa May s-a întâlnit, sâmbătă seara, cu preşedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker şi cu preşedintele Consiliului European extraordinar de la Bruxelles, Donald Tusk, primind asigurări că totul va decurge conform programului în cadrul întâlnirii de duminică.

Theresa May a primit aceste asigurări după ce premierul spaniol Pedro Sanchez a renunţat la ameninţarea că ţara sa ar putea să nu voteze acordul privind Brexitul în cazul în care nu va putea negocia în mod direct cu Regatul Unit viitorul Gibraltarului, scrie Reuters.

"Am primit suficiente garanţii că vom putea ajunge la o soluţie a unui conflict care durează de 300 de ani între Marea Britanie şi Spania", a declarat Sanchez reporterilor la Madrid, după mai multe ore de negocieri, vineri, la Bruxelles.

În urma întâlnirii de sâmbătă seară, purtătorul de cuvânt al lui Jean-Claude Juncker a declarat că negocierile au fost corecte "atât pentru UK, cât şi pentru UE", în timp ce Donald Tusk a citat versurile unei melodii a trupei Queen ca motto pentru summitul de duminică, spunând “Friends will be friends right till the end/Prietenii vor fi prieteni până la sfârşit”.

Consiliul European extraordinar, în cadrul căruia se va negocia ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, va avea loc, duminică, la Bruxelles.

Viitorul micului teritoriu britanic situat în extremitatea de sud a Spaniei devenise, în ultimele zile, principalul obstacol în validarea de către liderii UE a ”acordului retragerii” britanice din Uniune.

