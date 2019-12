O româncă din Spania a lansat o campanie de Crăciun: șoferii de TIR, invitați la masă

Crăciunul este despre fapte bune şi omenie. Cu acest gând în minte, o româncă stabilită în Spania, alături de mai mulţi voluntari, s-au gândit să le facă o bucurie şoferilor de TIR din Europa.

Cum șoferii de TIR sunt mereu pe drum pentru a transporta cadouri şi alimente, voluntarii i-au poftit în case, ca să simtă pentru câteva momente spiritul sărbătorilor.

„Voluntarii noștri au mers la colindat prin parcări, au felicitat șoferii pentru munca și efortul lor ca noi să avem în casă și pe masă tot ce ne trebuie. Am împărțit magia și bucuria Crăciunului împreună. Au fost voluntari care au făcut invitații la masă, șoferi care au acceptat. Eu am fost astăzi și m-am întâlnit cu șoferi din Lituania, din Italia, din Bulgaria, din Maroc, toți ne-au primit cu lumini și lacrimi în ochi, am împărțit 10-15 minute de conversație, ne-au arătat fotografii cu familia, cu copiii. Este magic și impresionant, acest sentiment de solidaritate și uniune pe care l-am dezvoltat din luna mai este fantastic”, a spus Adriana Mureşan, pentru Digi24.

Ei se organizează pe grupul de Facebook Voluntari în Europa, acolo unde postează mesaje din zonele în care sunt și întreabă dacă sunt șoferi de TIR doritori să se bucure de câteva momente de bucurie.

După această dovadă de mărinimie de Crăciun, oamenii încep deja să se organizeze pentru noaptea de Revelion, când îi așteaptă din nou în casele lor pe românii aflați pe drumuri.

Inițial, grupul a fost destinat să-i ajute pe șoferii de TIR care se aflau în Europa să poată vota la alegerile europarlamentare.