Parlamentarii britanici pregătesc o încercare de amânare a Brexitului

Parlamentarii britanici pregătesc o moţiune pentru a amâna procesul legat de Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona privind ieşirea din Uniunea Europeană, le-au transmis unii miniştri oamenilor de afaceri într-o conferinţă telefonică, potrivit unei surse care a participat la discuţie, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Brexit-ul s-ar putea amâna/ FOTO: Guliver / Getty Images

Acordul premierului Theresa May privind Brexit-ul a fost respins marţi seară cu o largă majoritate în Camera Comunelor, iar într-o conferinţă avută la telefon cu liderii mediului de afaceri unii miniştri de top au menţionat ideea că data de 29 martie programată pentru Brexit ar putea fi amânată.



Ministrul finanţelor, Philip Hammond, ministrul pentru mediul de afaceri, Greg Clark, şi ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay, au spus că parlamentarii „pregătesc o moţiune pentru a amâna Articolul 50”, a declarat un director de companie care a participat la discuţie şi care a dorit să rămână sub protecţia anonimatului.



El a adăugat că oamenii de afaceri i-au întrebat pe miniştri şi despre opţiunea unui Brexit fără acord.



„Ei fac o treabă bună încercând să vadă ce se întâmplă acum, însă nimeni nu ştie”, a mai spus sursa citată.



„Va trebui să aşteptăm să vedem ce se obţine prin consensul din Parlament”, a adăugat el.



Parlamentul britanic a respins marţi cu o largă majoritate acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxelles-ul, într-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit, cu două luni şi jumătate înainte de data prevăzută pentru ieşirea din Uniunea Europeană.



Guvernul condus de May se va confrunta miercuri cu o moţiune de cenzură depusă de opoziţia laburistă.

