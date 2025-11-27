Live TV

Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe chiar mâine”. Detaliile transferului a 800.000 de trupe

Data publicării:
soldati armata germana
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În cazul unui război cu Rusia, care, în opinia unor militari germani, ar putea începe „chiar mâine”, Germania va deveni principalul nod de transport pentru transferul unităților NATO către est. Conducerea Bundeswehrului a început să elaboreze planul acestei transferări încă de acum 2,5 ani. Acum, documentul secret de 1200 de pagini marchează revenirea la mentalitatea din perioada Războiului Rece, când societatea civilă și infrastructura erau pregătite pentru o cooperare permanentă cu armata, scrie The Wall Street Journal.

„Planul operațional Germania” prevede și descrie în detaliu transferul a 800.000 de soldați germani, americani și alți soldați NATO spre est, către linia frontului, relatează publicația. Acesta indică porturile, râurile, căile ferate și autostrăzile pe care se vor deplasa unitățile militare și echipamentele, precum și modalitățile de aprovizionare și protecție a acestora pe parcurs.

„Uitați-vă la hartă”, spune Tim Stuchtey, directorul Institutului Brandenburg pentru Societate și Securitate: întrucât Alpii formează o barieră naturală, trupele NATO, în cazul unui conflict militar cu Rusia, vor trebui să traverseze Germania, „indiferent de locul în care acesta ar putea începe”.

Potrivit evaluărilor militare ale Germaniei și ale altor țări NATO, Rusia va fi pregătită să atace țările alianței în termen de doi până la cinci ani. Cu toate acestea, încetarea posibilă a ostilităților în Ucraina îi va permite să se concentreze pe compensarea pierderilor suferite acolo, consolidarea armatei și creșterea mai rapidă a potențialului militar, consideră experții militari. În același timp, Moscova duce deja în mod activ un război hibrid în Europa.

Generalul-locotenent al Bundeswehrului Alexander Zolfrank, responsabil cu pregătirea armatei germane pentru operațiuni militare, a declarat la începutul lunii noiembrie că Rusia „poate lansa mâine un atac de amploare limitată asupra teritoriului NATO”.

Țările europene se pregătesc să respingă agresiunea, inclusiv prin elaborarea de metode de transport rapid al soldaților și armamentului pe flancul estic. În acest scop, se creează un sistem „Schengen militar”, care ar trebui să standardizeze regulile disparate, inclusiv cele tehnice, vamale și de securitate. Demonstrarea disponibilității de a respinge rapid un atac face parte din strategia de descurajare.

Un ofițer de rang înalt al Bundeswehrului și unul dintre primii autori ai „Planului operațional Germania” a declarat pentru WSJ:

„Scopul este de a preveni războiul, dând de înțeles dușmanilor noștri că, dacă ne vor ataca, nu vor avea succes.”

Editor : A.R.

