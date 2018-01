Povestea jafului de peste 4 milioane de euro de la hotelul Ritz din Paris

Panterele Roz au dat atacul la celebrul hotel Ritz din inima Parisului. Cunoscuta bandă de hoţi cu acest nume este principala suspectă în cazul jafului de la un magazin de bijuterii din incinta hotelului. Hoţii au plecat cu podoabe în valoare de cel puţin patru milioane de euro. Atacatorii au acţionat ca un comando, dar trei dintre ei au fost prinşi la scurt timp în apropierea hotelului, cu o parte din pradă. Alţi doi au reuşit să scape şi sunt căutaţi şi la această oră.

Piaţa Vendome din centrul Parisului. Unul dintre cele mai exclusiviste locuri din capitala franceză, graţie hotelului Ritz frecventat de capete încoronate şi vedete, dar şi magazinelor cu bijuterii şi ceasuri de lux de la parterul clădirii. Aici au atacat cei cinci hoţi, la ceas de seară. Înarmaţi cu un topor şi cu două arme de foc, ei au intrat în mai multe magazine, au spart vitrinele şi au luat tot ce le-a căzut la îndemână.

Clientă: „Ne-au cerut să nu ne întoarcem cu faţa spre ei, dar noi ne-am întors şi am văzut mai mulţi bărbaţi cu cagule şi arme. Tot ce voiam era să ies de acolo, aşa că am ieşit prin spatele barului şi am fugit. Am fugit cât m-au ţinut picioarele!”

Totul părea să meargă bine iniţial pentru hoţi, dar au calculat greşit cât de repede sistemul de securitate al hotelului va bloca uşile. Pentru a scăpa, hoţii au spart ferestrele şi au fugit pe o stradă larerală, cu tot cu prada.

Angajat hotel: „În jurul orei 18:30-19:00 s-a auzit un zgomot puternic pe strada Cambon (în spatele hotelului n.r.), multă agitaţie, am încercat să privim afară să vedem ce se întâmplă, dar un trecător ne-a spus să rămânem ascunşi în clădire. Mulţi trecători s-au refugiat înăuntru.”

Trei dintre hoţi au fost blocaţi şi capturaţi la doi paşi de hotel şi odată cu ei au fost recuperate şi o parte din obiectele furate. Ceilalţi doi atacatori au reuşit să scape, unul cu o maşină, altul cu o motocicletă. Anchetatorii încearcă acum să afle cum au plănuit hoţii atacul şi dacă au avut ajutor din interiorul hotelului.”

Martor: “Am văzut cum l-au băgat într-o dubă pe unul dintre cei arestaţi şi era îmbrăcat ca un zugrav.”

Investigatorii bănuiesc că în spatele atacului este banda Panterele Roz, din care fac parte mulţi foşti militari din Balcani, mai ales din Serbia. Măsurile de securitate din zona în care e situat Hotelul Ritz au fost înăsprite în urmă cu patru ani, după mai multe jafuri la magazinele de bijuterii.