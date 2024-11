Președintele Serbiei crede că ne apropiem de dezastru. Aleksandar Vucic: „Îl cunosc bine pe Putin. Nimeni nu blufează”

Președintele sârb Aleksandar Vucic crede că lumea „alunecă spre dezastru”, după ce Rusia a țintit Ucraina cu o rachetă balistică hipersonică denumită „Oreşnik”, aflată în „configuraţie denuclearizată”. Această rachetă a lovit uzina Iujmaş din Nipro, o uzină din epoca sovietică specializată în fabricarea de muniţie şi rachete, relatează postul sârb B92.

Solicitat să comenteze informația, președintele sârb a spus că este ocupat cu evenimentele interne și nu a urmărit suficient de atent acest moment pe arena internațională. Dar Vucic a subliniat că „îl cunoaște bine pe Puțin” și știe că nu blufează.

„Nu am avut timp să obțin aceste informații, de la jumătate 2 sunt treaz, am urmărit o arestare în direct, așa că am avut de lucru, nu am urmărit ce se întâmplă”, a spus Vucic în timpul unei conferințe de presă cu premierul slovac Robert Fico.

Vucic dorește o încetare a focului

„Îl cunosc bine pe Putin, el se poate supăra și pe mine, dar dacă cineva crede că poți ataca tot ce vrei pe teritoriul Federației Ruse și că asta va rămâne fără răspuns - ori nu-l cunoști, ori nu ești normal”, a spus Vucic.

El a subliniat încă o dată că lumea alunecă spre dezastru și că Putin nu blufează atunci când avertizează în legătură cu acest lucru.

„Nimeni nu blufează și, din păcate, intrăm într-un dezastru”, a adăugat Vucic.

El a adăugat că Serbia nu vrea ca nimeni să moară nicăieri și că dorește o încetare a focului.

„În ciuda a ceea ce spun Kievul și Moscova, eu cred că este singura idee bună, așa că lăsați-i pe toți să mă atace, să spună ce vor despre mine”, a spus el.

Fico: „Am respins soluția președintelui Biden”

Prim-ministrul Slovaciei a comentat, de asemenea, ultimele evoluții legate de conflictul din Ucraina și a declarat că Slovacia este împotriva oricărei escaladări.

„Dacă cineva trăiește în Marea Britanie, Franța sau SUA, atunci este protejat de o distanță față de conflict. Noi nu suntem protejați de această distanță și, fără să stau pe gânduri, în calitate de prim-ministru al Slovaciei, am respins soluția președintelui Biden, care a permis utilizarea de rachete cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei”, a declarat prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico.

„Este o mișcare care arată că nu există niciun interes în a pune capăt conflictului. Credem că Trump va duce la o schimbare în dinamica dintre SUA și Federația Rusă. Nu se poate ca unul să primească totul, iar celălalt să nu primească nimic”, a declarat prim-ministrul Slovaciei.

