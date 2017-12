Regina Elisabeta a făcut referire la Meghan Markle în mesajul de Crăciun

Regina Elisabeta a II-a a adus un omagiu în mesajul ei tradiţional de Crăciun, difuzat luni de posturile de televiziune britanice la ora locală 15.00 (17.00 ora României, n.r.), victimelor atacurilor teroriste comise în Marea Britanie în 2017, soţului ei - prinţul Philip, care s-a retras din viaţa publică în acest an - şi s-a declarat bucuroasă că familia regală se va mări în 2018, informează agenţiile de presă AFP şi Reuters.





La finalul unui an marcat de mai multe atacuri teroriste, care au ucis 35 de persoane în Marea Britanie, regina Elisabeta a II-a a onorat memoria acestor victime în discursul ei de Crăciun, înregistrat în urmă cu câteva zile la Palatul Buckingham. În imaginile transmise de posturile de televiziune, suverana apare stând în spatele unui birou şi purtând o rochie în culoarea fildeşului, asortată cu o broşă cu un diamant în formă de stea, potrivit Agerpres.

Regina britanică a salutat în mod deosebit "curajul" şi "rezistenţa extraordinară" de care au dat dovadă supravieţuitorii atentatului comis la finalul concertului susţinut de cântăreaţa americană Ariana Grande, în luna mai, la Manchester. Suverana a spus că a avut "privilegiul" de a o întâlni pe artistă după acea tragedie.



Regina Elisabeta a II-a a amintit în discursul ei şi victimele uraganelor din Marea Caraibilor şi pe cele provocate de incendiul care a devastat Turnul Grenfell din Londra, în urma căruia 71 de locatari au murit pe 14 iunie.



"Gândurile şi rugăciunile noastre îi însoţesc pe toţi cei care au murit şi pe toţi cei care au pierdut atât de mult, iar noi suntem îndatoraţi membrilor echipelor de intervenţie şi salvare care şi-au riscat vieţile în acest an pentru a salva alte vieţi", a spus suverana britanică.



Într-o notă mult mai personală, regina Elisabeta a II-a, în vârstă de 91 de ani, a evocat şi viaţa ei de familie, menţionând că în luna noiembrie s-au împlinit 70 de ani de la căsătoria sa. Soţul suveranei britanice, prinţul Philip, în vârstă de 96 de ani, s-a retras din viaţa publică în vara acestui an.



"Prinţul Philip a decis că a venit momentul să îşi încetinească puţin activităţile, după ce, aşa cum a spus chiar el, 's-a achitat de partea lui de datorie'. Însă eu ştiu că sprijinul lui şi simţul lui unic al umorului vor rămâne pentru totdeauna la fel de puternice".



CITIȚI ȘI: Galerie foto. Meghan Markle, alături de familia regală britanică, la slujba de Crăciun

Regina Elisabeta a II-a şi prinţul Philip "sunt nerăbdători să îi primească pe noii membri ai familiei regale anul viitor", a spus suverana britanică, referindu-se la Meghan Markle, care se va căsători cu nepotul ei Harry pe 19 mai, şi la cel de-al treilea copil al prinţului William şi soţiei acestuia, Kate, care se va naşte în aprilie.



Meghan Markle petrece Crăciunul alături de familia regală britanică - o premieră pentru logodnica prinţului Harry - la Sandringham, o reşedinţă pe care regina o deţine în comitatul Norfolk din estul Angliei.



Luni dimineaţă, ea a mers la slujba de Crăciun la braţul prinţului Harry şi în compania celorlalţi membri ai familiei regale, apoi a discutat cu unii dintre admiratorii monarhiei din Marea Britanie, care s-au reunit în număr mare în jurul bisericii locale. Actriţa americană, în vârstă de 36 de ani, mare iubitoare de animale, ar putea să fie nevoită să respecte o tradiţie regală şi să participe la o partidă de vânătoare la sfârşitul zilei de 25 decembrie.



Regina Elisabeta a II-a se adresează locuitorilor din Marea Britanie şi din cele 52 de naţiuni din Commonwealth în fiecare an pe 25 decembrie, după ce a urcat pe tron în 1952, continuând astfel o tradiţie lansată de bunicul ei, regele George al V-lea, în 1932, care a susţinut în acel an un discurs ce a fost difuzat de posturile de radio.



În urmă cu exact 60 de ani, regina Elisabeta a II-a a susţinut primul ei discurs de Crăciun ce a fost transmis la televiziune, marcând astfel o nouă abordare progresistă a casei regale britanice, salutată în epocă.



"Şase decenii mai târziu, prezentatoarea acestei emisiuni s-a schimbat puţin, la fel ca tehnologia de atunci", a adăugat, cu umor, suverana britanică în discursul ei de luni. Regina Elisabeta a II-a şi-a încheiat mesajul de Crăciun din acest an urându-le telespectatorilor "un Crăciun liniştit şi foarte fericit".