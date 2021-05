Secretul vinului de Pietroasa și „comorile” care zac în vinoteca podgoriei

Pe lângă vestiții Vulcani Noroioși, Buzăul are și alte atracții turistice, iar una dintre ele este localitatea Pietroasele. Aici se află Stațiunea de Cercetare pentru Viticultură care produce celebrul vin de Pietroasa. Există un secret al acestui vin, dar dincolo de harurile naturii, la Pietroasa s-au accesat sute de mii de euro din fondurile europene pentru înnoirea culturii de viță-de-vie.

„Un vin roșu din Cabernet Sauvignon, anul 2016. Este un vin medaliat, premiat la un concurs internațional, concursul a fost în 2018 și ne face mare cinste acest vin, faptul că a luat și un premiu, a fost într-o competiție destul de importantă cu atâtea vinuri din lume. Culoare specifică de roșu rubiniu, arome, la fel, specifice, de fructe de pădure. Aromele acestea vin la un Cabernet în primii 4-5 ani. Mai târziu, după o perioadă, când se învechește, apar alte arome. Foarte important este anul de recoltă, cu ce bogăție vine din vie”, explică Valentin Tuchilă, oenolog la Stațiunea Pietroasa.

„Nouă ne place foarte mult să vorbim despre vinul de la Pietroasa, despre struguri, despre viile de la Pietroasa, despre istoria stațiunii Pietroasa”, mărturisește oenologul.

- Ce e special la locul acesta?

- Calcarul prezintă procent mare în sol, îngreunează mult muncile mecanizate, dar are aportul cel mai mare la calitatea vinurilor, mai ales a vinului de tămâioasă românească. Calcarul pe timp de zi înmagazinează căldura de la soare și noaptea o radiază și se pare că - de fapt, e demonstrat - menține un regim de temperatură care-i face cel mai bine la tămâioasa românească, dezvăluie „secretul” Valentin Tuchilă.

Vin românesc, mai bun cu bani europeni

Dincolo de darul naturii, mai există un secret, care ține de om.

„Am reușit până în prezent să replantăm aproximativ 78 de hectare și avem pe ordinea de zi, să spunem, așa încă 30, pe care sperăm să le derulăm într-un timp cât mai scurt”, spune Cornel Baniță, directorul tehnic al Stațiunii de Cercetare pentru Viticultură Pietroasa.

Acest efort este posibil grație fondurilor europene.

„Cred că foarte importante ar fi puțin spus, bineînțeles că orice bănuț care vine din afara unității este binevenit și dacă este folosit așa cum trebuie, aduce plus valoare. Ne-a ajutat foarte mult, fiindcă am obținut un procent destul de bun, care a fost eligibil pentru a acoperi lucrările desfășurate într-o astfel de plantație. Și fără de care nu știu dacă am fi putut face la același nivel sau cu aceeași rapiditate”, spune Cornel Baniță.

Directorul continuă prezentarea Stațiunii: „Blocul fizic în care ne aflăm noi acum, se numește popular cercetare, este zona în care noi facem diferite experiențe și are 16 hectare. Găsim aproximativ toate soiurile pe care noi le avem în plantație și cultivate în condiții diverse, cu diferite tipuri de tăiere, diferite tipuri de conducere, diferite sisteme de susținere. Fiindcă rolul nostru nu a fost neapărat acela de a face producție și de a comercializa vinurile, ci mai de grabă să venim cu noutăți, cu lucruri pe care să le putem folosi în diferite sectoare, atât noi, cât și partenerii noștri, cât și cei care vin aici, fermierii din zonă și mai ales studenții care își desfășoară stagiile de practică atât în vie, cât și în cramă”.

Vinotecă cu 100 de mii de sticle

În vinotecă sunt aproximativ 100 de mii de sticle. Majoritatea sunt cu vinuri albe dulci.

- Sticlele sunt aici din 1942, vinuri începând cu acest an și tot timpul adăugăm, adăugăm și acel praf, să spunem așa. Este oarecum cel care reflectă, pe lângă calitatea vinului, produsul în sine, face parte din acea comoară, spune Cornel Baniță.

- Cele de aici din ce ani sunt?

- Aici avem o Fetească Regală din 1971. În partea superioară și mai jos, o Busuioacă de Bohotin din 2003. Alegem în fiecare an, în urma fiecărei recolte, care sunt cele mai bune vinuri pentru a ajunge în vinotecă. Cel puțin în ultimii ani, condițiile climatice, în mod special, au diferit atât de mult, încât am obținut produse foarte diverse.

În vinotecă, licorile sunt puse la păstrare pentru o perioadă de 10, 20, 50, chiar 60 de ani.

Drumuri mai bune pentru turiști și investitori

La Pietroasa ajungeau, înainte de pandemie, zeci de mii de turiști. Tocmai de aceea autoritățile au căutat finanțări pentru ca și drumurile din regiune să fie reabilitate.

Iar drumurile pot arăta mai bine tot cu ajutorul fondurilor europene. Aici, în Buzău, rezultatele au început deja să se vadă. Șoseaua care trece prin podgoriile de la Pietrosele, de exemplu, a fost modernizată anul trecut cu bani de la Bruxelles. De altfel, din 2016 până în prezent, 50 de milioane de euro au fost accesate pentru infrastructura rutieră, iar rezultatele se văd mai departe. Iar pentru că nu își mai strică mașinile din cauza gropilor, tot mai mulți turiști încep să vină aici, dar și investitori.