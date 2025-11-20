„Suntem sub atac”: Ministrul apărării din Italia avertizează că Europa riscă să-i permită lui Putin să câștige „prin epuizare”

Ministrul apărării din Italia, Guido Crosetto, avertizează că Europa se confruntă cu un val constant de atacuri hibride lansate de Rusia, care vizează infrastructuri critice și stabilitatea politică. El susține că, în lipsa unei reacții ferme, Vladimir Putin ar putea obține o victorie „prin epuizare”, subminând treptat securitatea europeană.

Ministrul apărării din Italia cere Occidentului să riposteze împotriva numărului tot mai mare de atacuri hibride rusești, potențial „catastrofale”, scrie Politico.

Într-un document de 125 de pagini publicat marți după-amiază, Guido Crosetto a condamnat „inerția” statelor europene și NATO în fața unei agresiuni ruse tot mai îndrăznețe.

„Războiul hibrid este continuu și vizează infrastructuri critice, centre de decizie, servicii esențiale și structura fiecărei țări, cu riscuri zilnice și în creștere de daune catastrofale”, a scris el în lucrarea intitulată Combaterea războiului hibrid: o strategie activă. „Suntem sub atac, iar bombele hibride continuă să cadă: timpul pentru acțiune este acum.”

Este „absurd” și „nesustenabil” că Occidentul reacționează atât de puțin la atacurile rusești, a mai scris Crosetto. Dacă am fi invadați de o armată terestră, „nu ne-am baricada pur și simplu în case sperând că vor pleca”.

Occidentul este angajat într-un „conflict asimetric”

Occidentul este angajat într-un „conflict asimetric”, a adăugat el, având instrumentele necesare pentru a răspunde, dar fiind „încorsetat” de propriile procese democratice și de mecanismele lente, bazate pe consens, de decizie din UE și NATO, acțiunile sale „rămân constant în urma” Rusiei. Alte țări care reprezintă o amenințare includ China, Iran și Coreea de Nord, a mai scris el.

Frecvența atacurilor hibride este în creștere, Kremlinul lui Vladimir Putin utilizând „folosirea integrată a instrumentelor militare și non-militare pentru a destabiliza concurenții, a eroda coeziunea lor internă și a influența voința lor politică”.

Printre atacuri se numără: acuzații că un notoriu grup de hackeri al serviciilor militare de informații ruse ar fi vizat firme din domeniul apărării, transporturilor și tehnologiei care ajută Ucraina; incendieri ale unor depozite din Polonia cu echipamente destinate Ucrainei; aliatul Rusiei, Belarus, care folosește migranți ca instrument pentru destabilizarea Poloniei; drone de origine necunoscută care survolează aeroporturi din întreaga Europă; și acuzații că Moscova ar fi subminat alegerile prezidențiale din România.

Rusia vizează țările care susțin Ucraina

Polonia a numit explozia de pe o linie feroviară de duminică drept „sabotaj” și marți a acuzat doi ucraineni care ar fi lucrat pentru Rusia. Think tank-ul Globsec, cu sediul la Praga, a calculat că au existat peste 110 acte de sabotaj și atacuri încercate în Europa între ianuarie și iulie, în principal în Polonia și Franța, comise de persoane cu legături cu Rusia.

Occidentul riscă să-i permită Rusiei să câștige „prin epuizare”, a avertizat Crosetto. Rusia vizează, de asemenea, țările care susțin Ucraina prin dezinformare și manipularea opiniei publice, a scris ministrul italian. „Aceste instrumente afectează indirect credințele, reziliența, suveranitatea decizională și stabilitatea politică a statelor.”

Pentru a contracara atacurile hibride rusești, Crosetto propune crearea unui Centru European pentru Combaterea Războiului Hibrid, o forță cibernetică de 1.500 de specialiști, precum și personal militar specializat în inteligență artificială, protecția lanțurilor de aprovizionare și experți în dezinformare.

Editor : M.I.