Live TV

„Suntem sub atac”: Ministrul apărării din Italia avertizează că Europa riscă să-i permită lui Putin să câștige „prin epuizare”

Data publicării:
Guido Crosetto
Guido Crosetto, ministrul italian al apărării. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Occidentul este angajat într-un „conflict asimetric” Rusia vizează țările care susțin Ucraina

Ministrul apărării din Italia, Guido Crosetto, avertizează că Europa se confruntă cu un val constant de atacuri hibride lansate de Rusia, care vizează infrastructuri critice și stabilitatea politică. El susține că, în lipsa unei reacții ferme, Vladimir Putin ar putea obține o victorie „prin epuizare”, subminând treptat securitatea europeană.

Ministrul apărării din Italia cere Occidentului să riposteze împotriva numărului tot mai mare de atacuri hibride rusești, potențial „catastrofale”, scrie Politico.

Într-un document de 125 de pagini publicat marți după-amiază, Guido Crosetto a condamnat „inerția” statelor europene și NATO în fața unei agresiuni ruse tot mai îndrăznețe.

„Războiul hibrid este continuu și vizează infrastructuri critice, centre de decizie, servicii esențiale și structura fiecărei țări, cu riscuri zilnice și în creștere de daune catastrofale”, a scris el în lucrarea intitulată Combaterea războiului hibrid: o strategie activă. „Suntem sub atac, iar bombele hibride continuă să cadă: timpul pentru acțiune este acum.”

Este „absurd” și „nesustenabil” că Occidentul reacționează atât de puțin la atacurile rusești, a mai scris Crosetto. Dacă am fi invadați de o armată terestră, „nu ne-am baricada pur și simplu în case sperând că vor pleca”.

Occidentul este angajat într-un „conflict asimetric”

Occidentul este angajat într-un „conflict asimetric”, a adăugat el, având instrumentele necesare pentru a răspunde, dar fiind „încorsetat” de propriile procese democratice și de mecanismele lente, bazate pe consens, de decizie din UE și NATO, acțiunile sale „rămân constant în urma” Rusiei. Alte țări care reprezintă o amenințare includ China, Iran și Coreea de Nord, a mai scris el.

Frecvența atacurilor hibride este în creștere, Kremlinul lui Vladimir Putin utilizând „folosirea integrată a instrumentelor militare și non-militare pentru a destabiliza concurenții, a eroda coeziunea lor internă și a influența voința lor politică”.

Printre atacuri se numără: acuzații că un notoriu grup de hackeri al serviciilor militare de informații ruse ar fi vizat firme din domeniul apărării, transporturilor și tehnologiei care ajută Ucraina; incendieri ale unor depozite din Polonia cu echipamente destinate Ucrainei; aliatul Rusiei, Belarus, care folosește migranți ca instrument pentru destabilizarea Poloniei; drone de origine necunoscută care survolează aeroporturi din întreaga Europă; și acuzații că Moscova ar fi subminat alegerile prezidențiale din România.

Rusia vizează țările care susțin Ucraina

Polonia a numit explozia de pe o linie feroviară de duminică drept „sabotaj” și marți a acuzat doi ucraineni care ar fi lucrat pentru Rusia. Think tank-ul Globsec, cu sediul la Praga, a calculat că au existat peste 110 acte de sabotaj și atacuri încercate în Europa între ianuarie și iulie, în principal în Polonia și Franța, comise de persoane cu legături cu Rusia.

Occidentul riscă să-i permită Rusiei să câștige „prin epuizare”, a avertizat Crosetto. Rusia vizează, de asemenea, țările care susțin Ucraina prin dezinformare și manipularea opiniei publice, a scris ministrul italian. „Aceste instrumente afectează indirect credințele, reziliența, suveranitatea decizională și stabilitatea politică a statelor.”

Pentru a contracara atacurile hibride rusești, Crosetto propune crearea unui Centru European pentru Combaterea Războiului Hibrid, o forță cibernetică de 1.500 de specialiști, precum și personal militar specializat în inteligență artificială, protecția lanțurilor de aprovizionare și experți în dezinformare.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
4
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Digi Sport
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
angajata in birou
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să deființeze un institut...
AI-laptop
Cum câștigă teren extremiștii violenți în online și de ce este tot...
fata in pat citeste mesaje
Profesor de religie demis, după ce ar fi hărțuit o elevă de 14 ani...
legume in cosul de cumparaturi
„E mai scump decât mâncarea de dulce”. Postul, piperat pentru...
Ultimele știri
Statul alocă doar 971 de euro/an pentru sănătatea fiecărui român, iar cea mare parte merge pe salarii: „Închipuiți-vă ce mai rămâne”
Ce răspuns a dat un expert militar din Europa la întrebarea: „E timpul ca NATO să răspundă provocărilor rusești?”
Ședinţă de guvern la Palatul Victoria. Proiectul de OUG privind implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe ordinea de zi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ukrainian President Zelenskyy Meets With Defense Intelligence Chief Kyrylo Budanov
Ce „termen de valabilitate” are teroarea energetică a Rusiei asupra Ucrainei. Explicațiile șefului spionajului militar ucrainean
volodimir zelenski
Prima reacție a lui Zelenski la planul secret negociat de Trump cu Rusia
Cyber war with nuclear symbol hologram intro on futuristic background. Modern concept of nuclear power, science, energy, radioactive danger and digita
Putin anunţă că Rusia va construi 38 de reactoare nucleare
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Radu Miruță, despre Lukoil: Nu putem să ne prefacem că luptăm cu ce se întâmplă în Rusia, dându-le combustibili pe uși adiționale
Vladimir Putin și Donald Trump.
Planul secret negociat de Trump cu Rusia echivalează, practic, cu capitularea Ucrainei (Surse)
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Cum au ajuns peste 150 de contracte publice la o singură firmă, totul fără nicio licitație. Schema pusă în...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist de la Real Madrid a confirmat relația cu o frumoasă influenceriță. Cine este iubita sa
Adevărul
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard la un număr...
Playtech
Pontarea în zilele libere. Cum se procedează când lucrezi de sărbătorile legale, aşa eşti răsplătit corect
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
Pro FM
Victoria Beckham și fiul ei cel mic, duet neașteptat. Fanii, uimiți și impresionați de momentul dulce: „Atât...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Problema de matematică pentru clasa a IV-a care i-a pus in dificultate pe mulți: „Nu înțeleg enunțul”
Newsweek
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Andreea Raicu, apariție emoționantă alături de „fiica” ei adoptivă