Trei state est-europene au obiecţii faţă de Pactul Ecologic al UE

Polonia, Ungaria şi Cehia au emis obiecţii cu privire la proiectul de document pe tema Pactului Ecologic European (The European Green Deal), ce va fi supus aprobării liderilor europeni la summitul de joi şi vineri, aceste trei ţări susţinând că economiile lor nu pot atinge obiectivul neutralităţii climatice până în anul 2050 în lipsa unui sprijin financiar, relatează agenţia Reuters, informează Agerpres.



Cele trei ţări, plus Slovacia, au blocat anterior planul Uniunii Europene care stabileşte atingerea în anul 2050 a obiectivului ''zero emisii de carbon cu efect de seră'', argumentând că economiile lor nu sunt suficient de competitive pentru a face faţă schimbărilor implicate de realizarea acestui obiectiv.

Liderii europeni se reunesc joi şi vineri la Consiliul European de iarnă şi vor pleda din nou pentru acest obiectiv, enunţat şi în ''Pactul Ecologic'' anunţat miercuri de Comisia Europeană.

Însă purtătorul de cuvânt al guvernului ungar, Zoltan Kovacs, a declarat miercuri: ''Dincolo de angajamentele existente pentru anul 2030, ne putem asuma altele doar pe baza unor calcule serioase, clare şi responsabile. Numai în acest mod putem lua decizii responsabile''.

La rândul său, premierul ceh Andrej Babis a scris pe Twitter: ''Republica Cehă doreşte de asemenea să atingă neutralitatea emisiilor de carbon, dar nu vom reuşi fără energia nucleară. UE trebuie să recunoască energia nucleară ca sursă lipsită de emisii. Mai mult, costul neutralităţii emisiilor de carbon va fi uriaş''.

Răspunsul noii Comisii faţă de solicitările de sprijin financiar a fost doar „Fondul de Tranziţie”

Un document pregătit de guvernul ceh şi consultat de Reuters înaintea summitului european cuprinde solicitarea revizuirii proiectului de decizie propus liderilor europeni, inclusiv prin menţionarea posibilităţii ca centralele atomo-electrice să poată fi cofinanţate cu fonduri europene pentru a se reduce astfel emisiile de CO2.

La rândul său, un oficial polonez a declarat: ''Din punctul nostru de vedere, ultimul proiect de concluzii cu decizia de la summit asupra chestiunii climatice încă necesită discuţii''. Acesta a precizat că Polonia doreşte în special garanţii mai precise privind o finanţare generoasă înainte de a se angaja în favoarea neutralităţii climatice până în anul 2050.

Însă, până în prezent, răspunsul noii Comisii Europene faţă de solicitările de sprijin financiar formulate de aceste ţări a fost doar ''Fondul de Tranziţie'', a cărui finanţare depinde de negocierile privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 şi de alocările pentru politica de coeziune. O posibilă sumă vehiculată în prezent pentru acest fond este de cel puţin 35 de miliarde de euro, plus finanţări suplimentare din alte surse, cum ar fi Banca Europeană de Investiţii.

Obiectivul ''Fondului de Tranziţie'' este să ajute regiunile europene dependente de combustibilii fosili să-şi finanţeze tranziţia către industrii şi surse de energie curate şi să formeze lucrătorii din industriile evoluate tehnologic.

Editor web: Liviu Cojan