VIDEO: Amenda uriaşă încasată de un şofer din Suedia pentru șicanarea unui șofer român de TIR

Un şofer român de TIR care a fost șicanat în trafic, în Suedia, la traversarea unui pod a povestit la începutul acestei luni pe site-ul trafictube.ro cum a tranşat Poliţia Rutieră suedeză incidentul și cu ce sumă a fost amendat șoferul suedez.

Întâmplarea a avut loc pe un pod din Goteborg, anul trecut, când un şofer i-a tăiat faţa, apoi a frânat brusc. Șoferul de TIR a fost nevoit și el să frâneze, pentru a nu provoca un accident grav, dar și-a pus încărcătura în pericol.

„Urma o porţiune de drum în lucru, iar în poziţia în care mă aflam, îmi era imposibil să observ din timp maşinile ce veneau din dreapta mea, drumul era în V, unghiurile moarte, vedeam maşinile doar în momentul în care mă depăşeau, în oglinzi văd doar ce e paralel cu camionul! Mă bazam doar pe intuiţia şi înţelegerea celor care veneau că or să mă lase să intru, dar ce a urmat se poate vedea în videoclip, mai bine zis doar o parte. După ce o trecut de mine cel cu Volvo-ul, ce şi-o zis, stai că îţi arăt eu ţie, şi mi-o frânat în faţă, am reuşit cu greu să opresc la timp, am auzit cum marfă din container s-a ,,rearanjat”. Ok, no problem, mi-am zis în sinea mea”, a povestit șoferul român de TIR, potrivit sursei citate.

Bărbatul l-a sunat pe șeful său și i-a spus prin ce a trecut.

„Redau doar din memorie din ce mi-o spus şeful, eu nefiind de faţă:

- Şoferul a fost chemat la poliţie, la fel şi şeful meu.

- De ce a tras peste mine camionagiul, o vrut să mă omoare sigur, bla bla bla, zicea şoferul Volvo-ului.

- Dar şoferul camionului nu a tras spre d-voastră niciun moment, a semnalizat din timp, iar d-voastră aţi avut viteză până în momentul când aţi ajuns în dreptul camionului unde aţi încetinit brusc, i-a spus poliţistul (eu n-aveam cum să văd asta).

- Când poliţistul i-a arătat filmarea de pe camerele montate pe pod, eu habar nu aveam de ele, plus filmarea mea, respectivul o rămas mut.

Urmarea: permisul suspendat pe trei luni de zile plus o amendă de „doar” 127.000 de coroane suedeze (vreo 12.500 de euro)!!!”, a adăugat șoferul de TIR.

