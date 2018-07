Zile de foc în Grecia: Echipa de corespondenți Digi 24 a realizat, în medie, 17 transmisiuni pe zi

Echipa Digi 24 care a ajuns în Grecia, miercuri, a transmis nu mai puțin de 17 corespondențe pe zi din Mati, satul distrus de incendiile devastatoare izbucnite la începutul acestei săptămâni. Cei trei membri ai echipei, Marian Tănase (operator), Laurențiu Rădulescu (reporter) și Adrian Rotaru (DSNG), au făcut 14 ore, pe ruta București-Sofia-Atena, și s-au oprit în satul Mati, la aproximativ 25 de km de Atena. Localitatea, distrusă în proporție de 98%, conform evaluărilor făcute de autoritățile elene, oferă o priveliște dezolantă, cu cele peste 100 de case distruse de flăcări și rândurile de mașini carbonizate.

7

„Cel mai mare impediment a fost să îi facem pe oameni să ne vorbească, mai ales după ce au pierdut tot ce aveau”, spune reporterul Laurențiu Rădulescu. Echipa a reușit, totuși, să identifice în zonă câțiva români care locuiau acolo și i-au convins să povestească prin ce au trecut.

Acomodarea cu subiectul, cu locul și punctele de unde s-au făcut intervențiile a fost una anevoioasă pentru echipă. Nu este ușor să vorbești când ai în fața ochilor un asemenea tablou.

„Satul este unul cu străduțe înguste de maximum 5 m, cu case și de o parte și de cealaltă, iar fiecare locuitor are cel puțin câte o mașină a lui, ca să nu mai vorbim de turiștii veniți aici în sezonul estival”, a descris Laurențiu, într-o intervenție de vineri dimineață, la Matinalul Digi FM.

„În lateral, este un drum național cu două benzi. Toți cei care au venit pe drumul național au mers spre sat și spre mare, crezând că se vor salva. Cei din sat au început să urce spre drumul național, crezând, la fel, că se pot salva. Dar drumurile s-au blocat și, practic, oamenii s-au trezit înconjurați de foc din toate părțile”, explică reporterul Digi 24, pe baza informațiilor strânse de la martori.

Sub impresia celor văzute și a mărturiilor obținute de la localnici și autorități, este greu să îți păstrezi sângele rece, detașasarea. „Cel mai important pentru echipă, într-o astfel de situație, este să îți conservi energia și să nu te atașezi profesional. Am văzut copii morți, oameni găsiți îmbrățișați după ce au fost prinși de foc, am văzut detalii care îți rămân pentru totdeauna în minte”, adaugă Laurențiu, admițând că este una dintre cele mai dificile misiuni jurnalistice de până acum.

Echipa va transmite și în zilele următoare corespondențe de la fața locului, ținând la curent spectatorii Digi 24 cu evoluția celor mai grave incendii produse în Grecia, în regiunea Attica, în care și-au pierdut viața cel puțin 85 de persoane.

Digi 24, cea mai credibilă televiziune de știri din România⃰, transmite 24 de ore din 24, 7 zile din 7, informații despre temele de moment și evenimentele care pun lumea în mișcare. Parte a Grupului Digi Communications, Digi 24 abordează cu echidistanță și profesionalism subiectele relevante din actualitatea internă și internațională, oferind publicului emisiuni informative, dezbateri, analize și interviuri, sub sloganul ”Informația la putere”.

Etichete:

,

,