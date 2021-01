Uganda a blocat toate rețelele sociale pe teritoriul țării cu două zile înaintea alegerilor prezidențiale

Uganda a blocat marți toate rețelele sociale pe teritoriul țării, cu două zile înaintea alegerilor prezidențiale, scrutin în care Yoweri Museveni, unul dintre cei mai longevivi lideri africani îl are ca principal rival pe pop-starul intrat în politică Robert Kyagulanyi, cunoscut sub numele de scenă Bobi Wine. Decizia luată de autorități survine în condiţiile în care platformele de socializare sunt intens folosite în această ţară pentru a face campanie electorală, transmite Reuters.

Potrivit unei scrisori a agenţiei de reglementare a comunicaţiilor din statul est-african, autorităţile din Uganda au ordonat marţi tuturor furnizorilor de internet să blocheze toate platformele de social media şi serviciile de mesagerie, până la noi ordine.

NetBlocks, o organizație non-guvernamentală care monitorizează cibersecuritatea și guvernanța internetului, a declarat că datele sale arată că Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Skype, Snapchat, Viber și Google Play Store se află acum pe o listă lungă de site-uri indisponibile pe tot teritoriul țării africane.

Conform autorităților din Uganda, perioada preelectorală a fost până acum marcată de violenţe aproape zilnice. Forţele de securitate guvernamentale au recurs la gaze lacrimogene şi gloanţe reale pentru a dispersa mitinguri organizate în principal de opoziţie.

În luna noiembrie, 54 de persoane au fost ucise în timpul protestelor organizate după ce favoritul publicului la alegerile prezidențiale, Bobi Wine, a fost reținut.

Cu toate acestea, organizațiile privind drepturile omului afirmă că noile restricții sunt doar un pretext pentru a înăbuși opoziția.

Cântărețul Bobi Wine este principalul rival al actualului președinte

La 38 de ani, Wine are jumătate din vârsta președintelui Yoweri Museveni și a atras numeroși adepți în rândul tinerilor dintr-o națiune în care peste 80% din populație are sub 30 de ani, zdruncinând astfel partidul aflat la putere.

Wine este acum considerat ca fiind principalul rival al actualului președinte, dintre cei zece candidați care încearcă să îl înlăture pe Museveni, fostul lider de gherilă care a preluat puterea în 1986.

Bobi Wine a declarat marți că armata i-a atacat locuința din Kampala, arestându-i gardienii și împușcându-i un membru al echipei, care lucra în principal ca mecanic. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al poliției din Kamala a negat că locuința lui Wine ar fi fost atacată sau că cineva ar fi fost arestat sau împușcat.

Facebook, principala rețea socială vizată de guvernul ugandez

Potrivit unei surse din sectorul ugandez al telecomunicaţiilor, guvernul de la Kampala le-a explicat liderilor de companii din sector că interdicţia vine ca răspuns la blocarea de către Facebook a unor conturi pro-guvernamentale.

Facebook a anunțat luni că a blocat o rețea din statul african asociată cu ministerul local al informației, pe motiv că folosea conturi false pentru a distribui postări legate de alegerile prezidenţiale de joi.

„Luna aceasta am eliminat o reţea de conturi şi pagini din Uganda care erau angajate în CIB (eng. coordinated inauthentic behaviour, comportament inautentic coordonat) vizând dezbaterea publică dinaintea unui scrutin electoral. Am constatat că această reţea avea legături cu Centrul de interacţiune cu cetăţenii din cadrul Ministerului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor din Uganda”, a precizat un comunicat de luni al Facebook.

Interzicerea rețelelor sociale, o încălcare a dreptului la informație

Nici instituțiile de presă nu sunt de acord cu măsura luată de autoritățile din Uganda, de a interzice toate platformele de socializare pe teritoriul țării.

„Orice efort de a bloca accesul online al jurnaliștilor sau al publicului reprezintă încălcări inacceptabile ale dreptului la informație”, a declarat Institutul Internațional de Presă, un organ de supraveghere la nivel mondial.

Majoritatea posturilor de radio și de televiziune sunt deținute de aliați guvernamentali, iar principalul cotidian din Uganda este condus de stat.

Astfel, Wine a folosit Facebook pentru a-și transmite în direct campania electorală și conferințele de presă, după ce numeroase mass-media au refuzat să îl primească.

La o conferință de presă organizată marți, Wine și alți doi candidați la alegerile prezidențiale, Patrick Amuriat și Mugisha Muntu, au cerut ugandezilor să se prezinte și să-și „protejeze votul” rămânând la secțiile de votare pentru a observa dacă vor exista ilegalități în numărarea voturilor.

Alegeri prezidenţiale din Uganda vor avea loc pe 14 ianuarie, scrutin în care preşedintele Yoweri Museveni îl are ca principal rival pe pop-starul intrat în politică Robert Kyagulanyi, mai cunoscut sub numele de scenă Bobi Wine.

Editor : I.C