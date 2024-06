Un diplomat american a fost găsit mort într-un hotel din Kiev în condiţii neelucidate. Ce spune Departamentul de Stat SUA

Corpul neînsufleţit al unui diplomat american a fost descoperit în hotelul Hilton din Kiev, a relatat publicaţia Ukrainska Pravda, citând surse din cadrul poliţiei ucrainene. Informația a fost confirmată de Departamentul de Stat american.

Trupul neînsufleţit al unui reprezentant al Ambasadei SUA în Ucraina a fost găsit în hotelul Hilton pe 25 iunie. Pe corpul acestuia nu au fost găsite urme de violenţă, au indicat sursele poliţieneşti pentru Ukrainska Pravda, potrivit Agerpres.

„Putem confirma decesul unui angajat al guvernului SUA care se afla sub autoritatea șefului de misiune la Ambasada din Kiev. Transmitem cele mai profunde condoleanțe familiei și celor dragi ai colegului nostru. Nu am alte comentarii de făcut cu privire la situație, decât să spun - și nu-mi place să aduc în discuție acest lucru, dar știu că uneori teoriile conspirației scapă de sub control - că înțelegem că a murit din cauze naturale și că nu există niciun semn de crimăo, a declarat Matthew Miller, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american în cadrul unui briefing de presă.

Unele media ucrainene au relatat că uşile camerei, unde a fost descoperit trupul neînsufleţit al diplomatului, al cărui rang nu este specificat, erau încuiate pe dinăuntru, potrivit postului de televiziune ucrainean Kanal24.

Autopsia medico-legală nu a fost efectuată, corpul neînsufleţit fiind ridicat în grabă de reprezentanţi ai ambasadei americane, conform postului de televiziune citate, care adaugă, cu referire la media de la Kiev, că diplomatul ar fi avut un nivel ridicat de colesterol, fără a indica sursa acestei informaţii.

Pentru a adânci şi mai mult misterul, Iuri Şveţ, fost spion KGB, în prezent analist în SUA, a afirmat într-o intervenţie pe canalul său de Youtube că defunctul ar fi avut tangenţă cu serviciile speciale.

Editor : B.P.