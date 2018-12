Un preot acuzat că a violat copii a fugit de la judecată, chiar înainte să își afle sentința

Autoritățile din Georgia, SUA, caută un preot condamnat pentru că a violat și molestat copii. Bărbatul a fugit din sala de judecată din Atlanta, chiar înainte să se dea sentința, scrie ABC News.

Foto: Shutterstock

Preotul, Don Martin, în vârstă de 45 de ani a plecat de la curtea de judecată, după 5 zile în care magistrații au ascultat declarațiile martorilor. Preotul nu s-a mai întors la pledoaria finală însă.

Martin, care aparține de Cathedral of Faith Church of God in Christ, este acuzat că a agresat sexual o fetiță și a fost găsit deja vinovat la alte capete de acuzare, precum viol și violență sexuală.

Poliția a început o investigație împotriva sa încă din 2011, când bărbatul fusese acuzat că atingea copii într-un mod nepotrivit.

Sentința în cazul preotului a fost amânată după ce victima a declarat că vrea să fie pusă față în față cu agresorul, la audierile din sala de judecată.

